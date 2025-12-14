台中沙鹿興安福鎮宮重建滿週年 盧秀燕贈匾「福德萬民」

興安福鎮宮新廟址座落於原興安福德祠西北側，採單殿式建築。（記者歐素美攝）

台中市沙鹿區興安福鎮宮（原興安福德祠），107年重建，新廟於去年12月落成，昨晚舉行重建週年圓滿宴，市長盧秀燕前往參拜祈福，並致贈「福德萬民」匾額，感謝廟方長年對地方的貢獻，也祈求福德正神庇佑市政昌隆、市民平安健康。

盧秀燕表示，興安福鎮宮不僅是沙鹿地區重要的信仰中心，提供民眾心靈寄託，更長期投入救濟，哪裡有需要就去救災、救難，在教育方面，推動學生獎助學金、敬老津貼等多項慈善事業，她特別代表市府與市民致贈匾額，除了表示敬意和謝意，也祝福興安福鎮宮香火鼎盛。

民政局長吳世瑋表示，土地公是台灣民間信仰中最親近百姓的神祇之一，連結人們對安定、富足與家園的共同期盼。興安福鎮宮福德正神守護地方逾80載，是凝聚社區情感與傳承宗教文化的核心基地，感謝郭主委帶領團隊、義工及眾多善心人士積極投入地方事務與公益服務，期盼持續發揚福德正神濟世安民精神，回饋社會、造福地方，發揮宗教安定人心、教化善良風俗及穩定社會的力量。

興安福鎮宮新廟址座落於原興安福德祠西北側，採單殿式建築，贈匾儀式，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、顏寬恒、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠等皆出席。

