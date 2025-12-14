為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    布袋濕地公園升級 打造賞鳥與生態教育新亮點

    2025/12/14 10:07 記者蔡宗勳／嘉義報導
    布袋濕地公園的濕地生態科普解說。（記者蔡宗勳攝）

    面積逾千公頃的嘉義縣布袋濕地生態園區，這幾年經台灣國際觀鳥馬拉松打響名號，已經是國際級重要生態濕地。因應愈來愈多的遊客，雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）在濕地公園打造科普解說及遊憩空間，讓一般遊客可以秒追隨專業人士輕鬆賞鳥。

    雲管處長徐振能指出，布袋濕地生態園區為原南布袋濕地，位於布袋鎮市區南側的閒置鹽田，整體面積含潟湖水域約1385公頃，北接西濱聯絡道和贊寮溝，東臨台17西部濱海公路和布袋國中，南側跨越龍宮溪至台17省道，西側以潟湖水域為界。

    徐振能說，為服務來自各地的賞鳥朋友，雲管處在台17省道旁闢建布袋濕地公園，提供停車及廁所服務功能，讓需長時間觀測拍攝鳥族生、動態的鳥友，有個中繼休息場所，但欠缺一般遊客所需的濕地生態科普解說及遊憩空間。

    徐振能表示，為將濕地的美好推薦給遊客，新打造簡易賞鳥亭及生態環教遊憩空間，除讓遊客在賞鳥亭就近觀察前方沙洲的鳥類，遊憩過程也能得到濕地的生態知識，增加對濕地興趣，延長遊客停留時間增加地方觀光效益，也同時培養遊客永續生態觀光的觀念，一起共同支持及維護這片濕地。

    陳姓鳥友說，布袋濕地生態園區為廢棄閒置鹽場，因經年累月的雨水沖蝕淡化及地層下陷等環境因素，自然演替下，成為大批冬候鳥、夏候鳥前來棲息覓食的濕地樂土，是台灣西南沿海最重要的野鳥棲地之一，有不少國際鳥友慕名前來朝聖，公園改造後面貌一新，很有質感。

    布袋濕地公園的濕地生態科普解說。（記者蔡宗勳攝）

    布袋濕地公園的生態百寶箱。（記者蔡宗勳攝）

    布袋濕地生態園區智能賞鳥站。（記者蔡宗勳攝）

