    首頁 > 生活

    土城籃球會主委吳昇翰義賣玉米助學 提出國教延伸減輕家長負擔

    2025/12/14 09:51 記者吳仁捷／新北報導
    新北市土城區體育會籃球委員會主委吳昇翰（前排右三）、清水高中教育基金會董事廖武正（前排左四），在清中義賣玉米，所得將捐助弱勢助學，吳昇翰也提出國教向下延伸的議題。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市土城區體育會籃球委員會主委吳昇翰（前排右三）、清水高中教育基金會董事廖武正（前排左四），在清中義賣玉米，所得將捐助弱勢助學，吳昇翰也提出國教向下延伸的議題。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市土城區體育會籃球委員會主委、義消吳昇翰一連兩天與團隊成員們，一早到清水高中園遊會義賣鮮採玉米，現場打出「賣多少、捐多少」，義賣所得將全部捐助「清水高中教育基金會歲末獎助學金」所需；吳昇翰同時也提出「國教向下延伸」新北版議題，減輕市民就養負擔，敢結婚生子，提升台灣低生育率的國安危機，在場民眾拍手叫好。

    「買玉米、做公益 買多少、捐多少…」今天一早起，土城區清水高中的校園義賣園遊會相當熱鬧，叫賣聲不絕於耳，其中最吸引人目光的，莫過於土城體育會籃球委員的義賣玉米攤位，包括主委吳昇翰、清中教育基金會董事會董事廖武正伉儷、籃球委員會團隊們一同參與。

    吳昇翰說，義賣主要是為協助長年幫助新北土城、三峽、樹林、鶯歌、瑞芳等10多區、20校的清水高中教育基金會歲末育才暨獎助學金所需，特地從南部運來一車上千斤玉米義賣，希望拋磚引玉，吸引外界更多善心支持清中教育基金會助學弱勢。

    吳昇翰話鋒一轉，表示他參與公共事務以來，關注救災與教育，他認為，台灣是目前全世界生育率最低的國家之一，最新公布的統計結果，讓特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也在社群平台X，轉發文章表達擔憂，他因而提出「國教向下延伸」新北版概念。

    吳昇翰說，國教向下延伸的概念，應該跨越國教與幼教的法規與本位主義，其實沒有那麼難，新北等六都目前在做的幼教班級擴充、提高準公共化幼兒園比例，就是國教向下延伸的先行版，最主要是要讓年輕人有感、減輕大班或中班的負擔，就能讓年輕人敢結婚生子。

    如此一來，不僅解決流浪教師就業問題，也能解決閒置教室等問題，減少公部門閒置校園管理等問題，一舉數得，他將全力爭取國教向下延伸等相關概念。

    新北市土城區體育會籃球委員會主委吳昇翰與團隊們一早在清中義賣玉米，所得將捐助弱勢助學，吳昇翰也提出國教向下延伸的議題。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市土城區體育會籃球委員會主委吳昇翰與團隊們一早在清中義賣玉米，所得將捐助弱勢助學，吳昇翰也提出國教向下延伸的議題。（記者吳仁捷翻攝）

