全台最悠久曾文水庫馬拉松起跑 18國3650人參賽

第42屆曾文水庫馬拉松熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府等單位主辦的第42屆曾文水庫馬拉松今天（14日）清晨起跑，共有18個國家3650人報名，男女老幼都有，連小嬰孩都被父母推著一起參加，場面熱烈。

該活動是國內歷史最悠久的經典馬拉松，尤其賽道路段高低落差近200公尺，極具挑戰性，選手也可盡覽群山環繞與湖光水色交織的美景，市長黃偉哲專程出席，帶領各界貴賓鳴笛起跑，也歡迎大家來台南遊玩。

請繼續往下閱讀...

賽事規劃了42.195公里的全程馬拉松、21.3公里的挑戰組、12公里的路跑組，以及3公里的健康休閒組等，迴響熱烈，也可見到已屆8旬的長輩，有的選手也牽著毛孩共襄盛舉，畫面有趣。

黃偉哲表示，市區有古都馬、山區有曾文馬，未來也擬規劃濱海路線，讓台南的馬拉松活動版圖更加完整，他也祝福所有選手都能跑出好成績、玩得開心，並歡迎全國民眾前來，運動、賞景、吃美食。

市府體育局指出，曾文水庫馬拉松是台南年度路跑系列中最具代表性的賽事，不僅申請賽道與成績認證，更全面封路，確保選手在安全環境中挑戰自我。

尤其賽道高低落差近200公尺，對體能與意志都是硬仗，是跑者檢視年度訓練成果的最佳舞台。

今年馬拉松補給內容相當豐富，包含蕎麥麵、蕎麥茶、冰棒、冰沙，以及新鮮水果，完賽後還能享用虱目魚丸湯。

現場也設有小農市集與宣導攤位，讓跑者在運動之餘也能品味在地美食，留下美好回憶。

曾文水庫馬拉松後，台南緊接著將迎來2026台南古都國際半程馬拉松，預計明年3月1日在永華市政中心開跑。

曾文水庫馬拉松熱鬧起跑，18國、3650人共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫馬拉松登場，有的大人推著小孩一起跑。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫馬拉松登場，各組賽事陸續鳴笛起跑。（記者吳俊鋒攝）

3公里的健康休閒組賽事，小朋友踴躍參加。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲（右5）帶領各界貴賓一起鳴笛，曾文水庫馬拉松正式起跑。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法