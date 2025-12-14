為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿里山入冬清晨結霜 與楓紅、日出交織美不勝收

    2025/12/14 08:56 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山國家森林遊樂區沼平車站夢幻般的結霜鐵道。（圖由黃源明提供）

    阿里山國家森林遊樂區沼平車站夢幻般的結霜鐵道。（圖由黃源明提供）

    台灣入冬以來大陸冷氣團一波接一波，阿里山國家森林遊樂區夜晚的低溫往往跌破10℃，清晨看日出時的溫度甚至不到5℃。「漫步在雲端的阿里山」粉專版主黃源明指出，只要天候狀況配合，這陣子遊樂區清晨可以欣賞到結霜的阿里山楓紅與鐵軌一片雪白的即時美景。

    根據氣象站資料，結霜的條件主要有三，為物體表面溫度低於冰點（0°C）、空氣中有足夠水蒸氣（相對濕度高），以及天晴無風的輻射冷卻之夜，讓水蒸氣直接凝華成冰晶附著在物體上。

    黃源明表示，12月並不是阿里山最冷的季節，真正的寒冬其實是從1月開始，2014和2016年的2月，阿里山都曾下過雪，2005年的3月雪則號稱百年大雪。雖然12月的阿里山不是最冷，結霜的畫面倒是不意外，從上週開始，已出現好幾次結霜景象。

    黃源明說，結霜的沼平車站，鐵軌鋪上一層雪白，即便早已日出，陽光尚未照射到鐵軌前，白霜依舊美麗，與一旁的楓紅相映成趣。

    黃源明強調，結霜最有感的景點是在小笠原山，看日出的朋友來到觀景台，楓紅結霜的小笠原山，應該是賞楓的另一種樂趣，近期來到阿里山看日出的朋友，都有機會在小笠原山見到這樣的畫面。

    另位於園區中心點的阿里山賓館，結合元旦清晨的「日出印象音樂會」，推出「曙光日出」專案，讓旅人輕鬆追日、高海拔慈雲寺欣賞晚霞和日落美景，獨享阿里山賓館房客專屬雲瀑夕陽景致，揮別過往迎接嶄新一年。＃

    小笠原山八卦平台結霜與日山、楓紅同框畫面。（圖由黃源明提供）

    小笠原山八卦平台結霜與日山、楓紅同框畫面。（圖由黃源明提供）

    阿里山國家森林遊樂區沼平車站夢幻般的結霜鐵道。（圖由黃源明提供）

    阿里山國家森林遊樂區沼平車站夢幻般的結霜鐵道。（圖由黃源明提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播