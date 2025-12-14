為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆退休校長劉汶琪退而不休 獲教育部樂齡教育卓越領導獎

    2025/12/14 09:08 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市中山區樂齡中心執行長劉汶琪（圖右），深耕高齡教育多年，榮獲教育部第7屆樂齡教育奉獻—卓越領導獎，圖左為教育部終身教育司司長梁學政。（圖為劉汶琪提供）

    基隆市中山區樂齡中心執行長劉汶琪（圖右），深耕高齡教育多年，榮獲教育部第7屆樂齡教育奉獻—卓越領導獎，圖左為教育部終身教育司司長梁學政。（圖為劉汶琪提供）

    基隆市中山區樂齡學習優質中心執行長劉汶琪從國小校長退休後繼續深耕高齡教育，兼具教育政策行政與社區經營專業背景，於今年榮獲教育部第7屆樂齡教育奉獻—卓越領導獎，肯定她在推動樂齡教育、課程創新及組織管理方面的傑出貢獻。

    劉汶琪曾任基隆市仙洞國小、中和國小、中山國小校長，並參與社區大學基金會董事及教育諮詢顧問工作，累積豐富教育實務與公共服務經驗。她秉持「在地服務、共學共好」的理念，帶領中山區樂齡學習優質中心持續推動課程創新與組織優化，打造兼具前瞻性與地方特色的樂齡教育模式。

    中山區樂齡學習優質中心中心以「海洋創課、樂活學習、健康快樂安可人生」為願景，將基隆山海文化融入課程設計，開發出「山珍海味、祖孫共學」、「食在好滋味」「樂活中山好聲音podcast」等特色課程，使學習貼近生活。

    在國際交流方面，劉汶琪女士帶領中心透過聯合國婦女地位委員會（CSW）第68屆、第69屆線上論壇分享基隆在地實踐與終身學習成果，並接待來自韓國、美國、印度、西班牙等國的交流活動，拓展在地長者國際視野，展現台灣樂齡教育的多元與韌性。

    教育部頒發第7屆樂齡教育奉獻獎—卓越領導獎給劉汶琪，肯定她多年來對樂齡教育的投入，以及在課程設計、社區串聯及國際交流等面向的卓越領導與貢獻。

    劉汶琪說，最初參與的動機只是希望讓社區長者多出來學習參與，沒想到老人家學習的熱情與相挺，讓她越做越有勁，未來將持續以在地文化為基礎，推動樂齡教育與終身學習，讓高齡學習成為社區永續發展的重要力量。

    基隆市中山區樂齡中心執行長劉汶琪（圖左），深耕高齡教育多年，榮獲教育部第7屆樂齡教育奉獻—卓越領導獎，圖右為基隆市通明社區發展協會理事長林寶俤。（圖為劉汶琪提供）

    基隆市中山區樂齡中心執行長劉汶琪（圖左），深耕高齡教育多年，榮獲教育部第7屆樂齡教育奉獻—卓越領導獎，圖右為基隆市通明社區發展協會理事長林寶俤。（圖為劉汶琪提供）

