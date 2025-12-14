台灣米文化2-2》育種逾40年 草屯台稉9號米奪冠鍍金

台稉九號是草屯育種歷史最悠久的稻種，米質香Q，農民李啟元去年即拿到全國非香米組冠軍。（資料照，草屯鎮農會提供）

南投縣草屯鎮農會提升米文化，以歷史博物館典藏的常玉畫作設計「靜觀四時」米禮盒，禮盒內4款米中，台稉9號是草屯農民種植最久的品種，米粒小，易有白粉質粒，外型吃虧，但口感香甜，因此40多年來始終沒有被淘汰。

草屯鎮稻米栽植的品種有台稉9號、台農77號、台南11號，其中台稉9號是育種歷史最悠久、種植最多的米，農糧署舉辦多年的「稻米達人競賽」，一直到去年改變賽制，將比賽分為「香米」、「非香米組」，讓外型晶瑩剔透的高雄147號分到「香米組」，草屯稻農李啟元種的台稉9號才終於拿下冠軍，也讓種植台稉九號的草屯農民找回信心。

台稉9號口感和營養價值都很好，但吃虧在米粒較小，栽植遇高溫易有「心腹白」即白粉質粒的情形，去年種出冠軍米、今年再得草屯鎮第一名的李啟元強調，栽種台稉9號，只要掌握曬田時間、氮肥適量、孕穗期水田淹灌降溫等訣竅，再加上用心照顧，就能栽植出香Q好米。

