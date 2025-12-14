台灣米文化2-1》草屯好米欠包裝 覓得名畫相得益彰

草屯鎮農會與國立歷史博物館合作，以常玉名畫「萬物靜觀皆自得」設計米禮盒。（記者陳鳳麗攝）

南投縣草屯鎮是南投縣的米倉，稻米香Q、銷售也不錯，但總無法與「精緻伴手禮」畫上等號；草屯鎮農會花了1年與國立歷史博物館洽談合作，讓「館藏經典」常玉名畫「萬物靜觀皆自得」，成為「靜觀四時」米禮盒的主角，呈現「四季流轉，米香如詩」的意境，證明好米與藝術相得益彰。

草屯鎮稻米生產面積達1200公頃，農會與農民契作台稉9號和台農77號，打出「合歡米」、「台灣越光米」的品牌，去年契作的稻農李啟元種的台稉9號，獲得農業部「台灣稻米達人」非香米組冠軍，證明「草屯米是好米」。

「博物館看得起小農會嗎？」草屯米好吃卻無法與「精緻典雅伴手禮」畫上等號，草屯鎮農會供銷部人員大膽提出與史博館合作的構想，在忐忑心情中與館方接上線，想不到史博館合作意願很高，因為從未有農會主動尋求合作。

農會一開始就鎖定知名藝術家常玉的畫作「萬物靜觀皆自得」，經提出設計構想、意象圖、預算，終於讓館方相信「草屯米禮盒撐得起館藏經典畫作」。

草屯鎮農會指出，常玉的該幅畫作，傳遞的是「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」、「四季流轉」的概念，而栽植水稻是「春耕、夏耘、秋收、冬藏」，兩者很自然的相融合。禮盒以象徵綠油油稻田的綠色為底色，盒子裡放置「春秧米」、「夏露米」、「秋穗米」、「冬藏米」4種米盒，分別為：台稉9號「合歡米」、台農77號「台灣越光米」、台南20號「牛奶軟糙米」、台南20號「牛奶軟香米」。包裝盒可循環再利用，裝白米的小鐵盒可當小收納罐，大木盒的盒蓋可變成一幅畫，整個木盒則是實用的收納盒。

草屯鎮農會表示，「靜觀四時」米禮盒鎖定為VIP級伴手禮，雖然只在官網貼出銷售資訊，很快地就有人訂購，讓農會人員信心大增。

草屯鎮農會與歷史博物館合作的「靜觀四時」米禮盒，設內有代表四季的小包裝米，並附有小卡介紹4種米的特色。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮農會的「靜觀四時」米禮盒，提袋設計頗符合畫作的氣質。（草屯鎮農會提供）

草屯鎮農會與歷史博物館合作的「靜觀四時」米禮盒，內有4種草屯米，禮盒設計以綠色為底色，以與綠油油的稻田相呼應。（記者陳鳳麗攝）

「靜觀四時」米禮盒內的小卡，設計典雅。（記者陳鳳麗攝）

