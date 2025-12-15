LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？（資料照）

憂心青少年過度沈迷網路世界，澳洲首開先例，從今年12月10日起，禁止16歲以下兒童及青少年使用臉書、Instagram、YouTube與TikTok等10個社群媒體平台，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲兒少很快將擺脫「無止盡」滑手機的生活。而這項禁令雖引起正反意見，但也傳出法國、丹麥、希臘、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞和紐西蘭正考慮仿效，限制青少年使用社群媒體。

請問，你認為台灣也該跟進澳洲這項作法嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

請繼續往下閱讀...

新聞連結：

※這則Google評論只有台灣人才看得懂！ 網笑翻：三層加密

※F5 新歌MV「台美混血兒」爆紅 掀網暴動：我戀愛了

※全球首創／澳洲16歲以下禁用社群平台 今上路

※生死一瞬間！跳傘員勾住機尾懸吊4600公尺高空 斷繩自救畫面曝

看更多投票結果：

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法