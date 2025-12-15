為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？

    2025/12/15 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？（資料照）

    LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？（資料照）

    憂心青少年過度沈迷網路世界，澳洲首開先例，從今年12月10日起，禁止16歲以下兒童及青少年使用臉書、Instagram、YouTube與TikTok等10個社群媒體平台，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲兒少很快將擺脫「無止盡」滑手機的生活。而這項禁令雖引起正反意見，但也傳出法國、丹麥、希臘、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞和紐西蘭正考慮仿效，限制青少年使用社群媒體。

    請問，你認為台灣也該跟進澳洲這項作法嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※這則Google評論只有台灣人才看得懂！ 網笑翻：三層加密
    ※F5 新歌MV「台美混血兒」爆紅 掀網暴動：我戀愛了
    ※全球首創／澳洲16歲以下禁用社群平台 今上路
    ※生死一瞬間！跳傘員勾住機尾懸吊4600公尺高空 斷繩自救畫面曝

    看更多投票結果：
    LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？
    LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播