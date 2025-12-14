為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    支持友善耕作與農業永續 台南後壁無米樂推認養一畝田

    2025/12/14 00:18 記者楊金城／台南報導
    參與認養的臻鼎科技集團昨天（13日）舉辦「認養稻田・永續體驗日」，帶領員工深入農村。（後壁公所提供）

    參與認養的臻鼎科技集團昨天（13日）舉辦「認養稻田・永續體驗日」，帶領員工深入農村。（後壁公所提供）

    台南市無米樂稻米促進會推動在地農業、友善耕作與農村文化的永續發展，推出認養「我的一畝田」，參與認養的臻鼎科技集團昨天（13日）舉辦「認養稻田・永續體驗日」，帶領員工深入白河農田、後壁合鴨藝術園地、芳榮百年米廠及菁寮老街，以最直接的方式讓民眾重新看見台灣稻米產業的價值與農民的努力。

    與臻鼎契作的白河農民葉奕志現身分享不用農藥、化肥的友善耕種稻米，也和農村媽媽指導40多人如何割稻從握刀、彎腰、綑束到搬運、使用復古打穀機，感覺新鮮，但種稻真的不輕鬆，食物得來不易。

    後壁無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，感謝臻鼎科技集團對台灣稻米產業的支持，直接契作可提升農民收益，收成後的白米用於企業贈禮，更是對本土稻米的另一次行銷，達到照顧農民、友善土地、關懷社區的ESG精神。相信只要企業與農民攜手，台灣的農村、農業一定能越來越好。

    葉奕志說：「農業要靠天、靠地、靠自己的耐心。企業願意用認養方式支持農民做友善耕作，對農民來說，是很重要的力量。」

    一行人再到後壁合鴨藝術園地品嘗「鄉村割稻飯」，一桌農家家常料理，充滿濃濃的人情味與土地味。在芳榮米廠導覽則讓大家了解稻米加工成白米的「後半段旅程」，看到一碗米飯背後的完整努力。在菁寮老街與俗女村則感受農村文化的純樸魅力。

    後壁區長李至彬說，後壁的稻米歷史悠久，希望未來更多企業願意走入農村、認識農業，支持友善耕作與農村永續。

    臻鼎科技集團員工體驗古早打穀機。（後壁公所提供）

    臻鼎科技集團員工體驗古早打穀機。（後壁公所提供）

    臻鼎科技集團員工品嘗割稻飯。（後壁公所提供）

    臻鼎科技集團員工品嘗割稻飯。（後壁公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播