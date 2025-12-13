為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄》太陽能水陸車競賽 福山國中奪冠

    2025/12/13 22:57 記者黃良傑／高雄報導
    高市國中太陽能水陸車競賽福山國中劉冠妤（左）、蔡昀蓉（右）奪冠。（高市教育局提供）

    高市國中太陽能水陸車競賽福山國中劉冠妤（左）、蔡昀蓉（右）奪冠。（高市教育局提供）

    高雄市國中太陽能水陸車競賽今（13）日在中山工商登場，共有26所國中、32隊同場較勁，結合再生能源、環保減碳等概念，水陸車飆速度也展現綠能創意，最後由福山國中的「福山超跑隊」奪冠。

    此競賽由大樹國中科技中心及中山工商共同承辦，由主辦單位提供有限材料，參賽選手須自行設計可於陸上與水中行進的車體，動力使用太陽能電池板驅動，利用半導體材料的「光伏效應」原理，將光能直接轉換為電能，同時藉由乾電池輔助。

    競賽最大難度在於競賽區域末段由陸地轉成水路，競賽過程，陸續發生電路接觸不良無法供電、配重不平均導致於水池段偏離水道，以及車輪鰭片掉落等各種突發狀況，也有太陽能車從起跑一路衝到終點，充滿趣味、競爭、挑戰性，參賽者無不屏息以待全力衝刺。

    今年國中女生參賽隊伍相當多，也可看出競賽越來越受到國中生們的喜歡，奪冠隊福山國中劉冠妤、蔡昀蓉製作的太陽能車跑得飛快，一出場就讓大家驚艷，劉冠妤還是去年的第二名，今年組隊再出發，特別針對輪距、整體車身做重新修正，最後勇奪冠軍寶座。

    教育局專委許佳晃表示，競賽結合國中科技領域課程學習內容，需運用機械原理設計車體齒輪及輪軸架構，並認識半導體太陽能電池原理與結合再生能源動力，展現設計與實體化技能，透過競賽，結合12年國教課綱「素養教學」的理念與精神，培養國中學生集體創意、設計及問題解決能力，讓創意發展成就學生的未來。

    高市國中太陽能水陸車競賽在中山工商登場，共有26所國中、32隊同場較勁。（高市教育局提供）

    高市國中太陽能水陸車競賽在中山工商登場，共有26所國中、32隊同場較勁。（高市教育局提供）

