秒到日本！東京高圓寺阿波舞踩街 竹市民引圍觀直呼賺很大

秒到日本！日本東京高圓寺阿波舞踩街，現身新竹市代天府及普天宮，吸引眾人圍觀，直呼賺很大。（新竹市府提供）

秒到日本！日本東京高圓寺阿波舞團來台參與新竹市普天宮及代天府的踩街遊行活動，精采的阿波舞表演吸引市民圍觀，都說不用到日本也能看到東京百年傳統阿波舞，真是賺很大。也透過與普天宮和代天府的宗教文化交流，展現台日雙方國際級的文化體驗，更讓市民近距離感受到日本獨特的文化魅力。

代天府主任委員彭德林表示，日本東京高圓寺阿波舞擁有超過400年的歷史，是日本具代表性的傳統藝術，此次邀請到東京高圓寺舞團來台，是宮廟文化交流重要里程碑。普天宮董事長鄭逸榛也說，此次活動不僅讓新竹民眾可近距離接觸日本傳統舞蹈，也讓雙方在宗教文化、民俗交流上有更深互動，未來也會持續推動更多國際合作，讓宮廟文化走向世界、讓世界看見台灣的信仰能量。

請繼續往下閱讀...

此次日本東京高圓寺阿波舞團的舞者們各個身穿傳統舞衣，在節奏強烈的音樂伴奏下，以充滿力量與活力的舞步展現阿波舞獨特魅力，簡單卻富節奏感的動作，整體群舞整齊有力，氣勢磅礡，讓現場充滿熱鬧與歡樂，許多市民也熱情互動，一起隨著節奏拍手、喝采，都說居然可在新竹看到日本精采的傳統舞蹈，有種秒到日本的感覺，且能看到日本國際級的傳統舞蹈，實在賺很大。

秒到日本！日本東京高圓寺阿波舞踩街，現身新竹市代天府及普天宮，吸引眾人圍觀，直呼賺很大。（新竹市府提供）

秒到日本！日本東京高圓寺阿波舞踩街，現身新竹市代天府及普天宮，吸引眾人圍觀，直呼賺很大。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法