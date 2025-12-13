高雄哈瑪星小旅行！親手操控小火車 走進百大文化基地祕境

濱線小旅行起點，參與民眾在哈瑪星小火車前合照。（台南生活美學館提供）

想來場不一樣的高雄小旅行嗎？今（13）日國立台南生活美學館攜手春臨台灣文化事業坊，在舊打狗驛故事館舉辦「百大文化基地體驗工作坊—濱線小旅行」，透過導覽、走讀與鐵道體驗，帶大家認識哈瑪星濱線的鐵道歷史與城市記憶。

舊打狗驛故事館前身為日治時期的打狗驛，也是高雄第1個火車站，全台保存最完整的貨運車站。2017年更名後，在公私部門合作下完整保留月台、號誌樓等遺址，近年結合哈瑪星鐵道文化園區，以博物館手法推廣鐵道文化，並於2025年入選文化部首屆「百大文化基地」。

活動從舊打狗驛出發，走訪愛國婦人會館、高雄武德殿、鼓山漁市場、王沃故居、濱線倉庫群與新濱老街，每個街區都是拍照打卡的好景點。最大亮點是搭乘「哈瑪星號」小火車，親手操作北號誌樓轉轍裝置與電器路牌閉塞機，還走進平時不開放的打狗水道量水器室，鐵道迷與親子都直呼「一生難得的珍貴體驗！」

台南生活美學館表示，明年將持續串聯南部7縣市文化基地，推出更多創意體驗活動，邀請大家一起走進百大文化基地，感受土地上流動不息的故事與文化活力。

從哈瑪星站步行到高雄武德殿。（台南生活美學館提供）

