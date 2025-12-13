為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄哈瑪星小旅行！親手操控小火車 走進百大文化基地祕境

    2025/12/13 22:44 記者洪瑞琴／台南報導
    濱線小旅行起點，參與民眾在哈瑪星小火車前合照。（台南生活美學館提供）

    濱線小旅行起點，參與民眾在哈瑪星小火車前合照。（台南生活美學館提供）

    想來場不一樣的高雄小旅行嗎？今（13）日國立台南生活美學館攜手春臨台灣文化事業坊，在舊打狗驛故事館舉辦「百大文化基地體驗工作坊—濱線小旅行」，透過導覽、走讀與鐵道體驗，帶大家認識哈瑪星濱線的鐵道歷史與城市記憶。

    舊打狗驛故事館前身為日治時期的打狗驛，也是高雄第1個火車站，全台保存最完整的貨運車站。2017年更名後，在公私部門合作下完整保留月台、號誌樓等遺址，近年結合哈瑪星鐵道文化園區，以博物館手法推廣鐵道文化，並於2025年入選文化部首屆「百大文化基地」。

    活動從舊打狗驛出發，走訪愛國婦人會館、高雄武德殿、鼓山漁市場、王沃故居、濱線倉庫群與新濱老街，每個街區都是拍照打卡的好景點。最大亮點是搭乘「哈瑪星號」小火車，親手操作北號誌樓轉轍裝置與電器路牌閉塞機，還走進平時不開放的打狗水道量水器室，鐵道迷與親子都直呼「一生難得的珍貴體驗！」

    台南生活美學館表示，明年將持續串聯南部7縣市文化基地，推出更多創意體驗活動，邀請大家一起走進百大文化基地，感受土地上流動不息的故事與文化活力。

    從哈瑪星站步行到高雄武德殿。（台南生活美學館提供）

    從哈瑪星站步行到高雄武德殿。（台南生活美學館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播