中捷藍線高架段首發工程 明年可望動工

台中市捷運工程局指出，藍線高架段的首發工程「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」，已辦理辦理採購公開閱覽，藍線路段主體工程可望明年動工。

捷工局指出，捷運藍線全長24.78公里、設置20座車站，路線橫跨市中心、海線及主要產業聚落，是台中軌道交通的核心路廊之一，其中龍井機廠已率先在今年6月動工，用地取得狀況目前已近乎全數到位，沿線規劃的15處土地開發基地也同步推動，可望帶動地區發展與整體城市機能升級。

此外，台中捷運藍線路線段第一區段標的「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」，是藍線高架段的首發工程，捷工局也已辦理採購公開閱覽至12月16日，象徵捷運建設由後勤機廠邁向主線路網，市府廣邀國內外優質營造廠商踴躍參與。

捷工局指出，這次辦理公開閱覽的「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」，工程全長約2.49公里，自台中港端臨港路4段，採高架型式沿臨港路四段南行，並於臨港路與台灣大道路口附近設置B01站；隨後路線續向南行至台灣大道路口轉往東行，於台灣大道九段與文化路2段路口附近、梧棲國小側設置B02站；接著沿台灣大道續行，跨越台61線西濱快速公路後，最終於童綜合醫院附近設置B03站，工程內容涵蓋高架橋梁段以及B01、B02、B03共三座高架車站的土建與設施機電工程。

捷工局長蘇瑞文指出，捷運藍線工程涵蓋土建、機電、軌道、機廠及土地開發等多元系統，工程管理與跨單位協調皆已全面啟動，現階段土建細設正依進度推動，機廠用地也已近全數完成，可望在明年動工。

