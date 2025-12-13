冷氣團報到!彰化蘇卡達陸龜突失蹤 飼主急PO網協尋

失蹤的蘇卡達陸龜體積相當巨大。（圖由民眾提供）

彰化市1名女子飼養5年的巨型蘇卡達陸龜，今天（13日）下午突然從家中戶外花園失蹤，女子心急如焚PO網請求協尋，並稱陸龜「對我們來說牠不是寵物，是家人」，由於圍欄無破壞痕跡，不排除向警方報案，若有人尋獲將致謝酬金；網友則懷疑「可能被偷抱」，要找回來不太容易。

失蹤的巨型蘇卡達陸龜身長65公分，女子指出，她們把這隻蘇卡達陸龜取名為Pmo（屁毛），平時有特別為牠圍好一整圈圍欄，照理說是非常難逃走的，沒想到今天上午10點至下午4點之間，突然從彰化市桃源里龍涎路不見蹤影；牠的背甲有明顯且嚴重的隆背，殼面呈現一球一球的凸起狀，外觀特徵非常明顯、很好辨認。蘇卡達陸龜怕冷，真的很擔心牠在外面會不會受傷或感冒。

女子表示，只要能協助牠平安回家，一定會誠心致謝，並提供感謝金，請桃源里、龍涎路周邊的住戶、店家、工地、空地，多幫忙留意牆邊、草叢、角落、遮蔽物下。

不過有民眾說，這隻陸龜體積相當巨大，要自己走失且不被發現並不容易，懷疑可能是被人抱走。

女子P網協尋蘇卡達陸龜。（圖由民眾提供）

