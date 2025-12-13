為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷氣團報到!彰化蘇卡達陸龜突失蹤 飼主急PO網協尋

    2025/12/13 21:39 記者湯世名／彰化報導
    失蹤的蘇卡達陸龜體積相當巨大。（圖由民眾提供）

    失蹤的蘇卡達陸龜體積相當巨大。（圖由民眾提供）

    彰化市1名女子飼養5年的巨型蘇卡達陸龜，今天（13日）下午突然從家中戶外花園失蹤，女子心急如焚PO網請求協尋，並稱陸龜「對我們來說牠不是寵物，是家人」，由於圍欄無破壞痕跡，不排除向警方報案，若有人尋獲將致謝酬金；網友則懷疑「可能被偷抱」，要找回來不太容易。

    失蹤的巨型蘇卡達陸龜身長65公分，女子指出，她們把這隻蘇卡達陸龜取名為Pmo（屁毛），平時有特別為牠圍好一整圈圍欄，照理說是非常難逃走的，沒想到今天上午10點至下午4點之間，突然從彰化市桃源里龍涎路不見蹤影；牠的背甲有明顯且嚴重的隆背，殼面呈現一球一球的凸起狀，外觀特徵非常明顯、很好辨認。蘇卡達陸龜怕冷，真的很擔心牠在外面會不會受傷或感冒。

    女子表示，只要能協助牠平安回家，一定會誠心致謝，並提供感謝金，請桃源里、龍涎路周邊的住戶、店家、工地、空地，多幫忙留意牆邊、草叢、角落、遮蔽物下。

    不過有民眾說，這隻陸龜體積相當巨大，要自己走失且不被發現並不容易，懷疑可能是被人抱走。

    女子P網協尋蘇卡達陸龜。（圖由民眾提供）

    女子P網協尋蘇卡達陸龜。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播