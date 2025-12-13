南投草屯米食文化活動 千人共享割稻飯慶豐收

南投草屯米食文化活動，重現農村社會圍坐共享割稻飯的場景。（草屯農會提供）

南投縣草屯鎮農會慶祝水稻豐收，13日舉辦「共饗豐收・幸福滿田」米食文化活動，除頒獎表揚獲得台灣稻米達人鄉鎮賽優勝的稻農，也在現場佈置大圓桌，重現早年農村社會慶豐收時，眾人圍坐共享割稻飯的歡樂場景。

草屯是南投縣米倉，這場具文化深度與人情味的年度農村盛會，今天中午在敦和宮停車場舉行，現場擺設大圓桌，安排千人共享早期農村社會的割稻飯，雖然有別於傳統辦桌的大魚大肉，但菜色仍相當澎湃，包括有香腸、鹹魚、白菜魯、香酥鴨、梅乾扣肉、麻油雞酒、香菇肉羹、酸菜豬肚湯與米苔目甜湯等，都是令人懷念的傳統農村菜，讓眾人吃得津津有味，由於菜色超下飯，不少人連吃3碗香Q米飯。

隨後也安排「綠色光影紀事：幸福農村年度成果影片」放映，展示草屯鎮農會年度農業推廣成果，包括四健青年與高齡者的互助合作，呈現農村世代連結的溫暖能量，以及推動零飢餓、食農教育及跨領域合作的努力。

會中也頒獎表揚台灣稻米達人鄉鎮賽冠軍李啓元、亞軍林志南、季軍徐國良及優等廖煙騰、簡清洋、簡明正，以及表揚2025全國國產龍眼及荔枝蜂蜜評鑑「頭等獎」李景庭、李畯富、李志朋。

南投草屯米食文化活動，頒獎表揚台灣稻米達人鄉鎮賽優勝者。（草屯鎮農會提供）

