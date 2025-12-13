桃園市「共享車位」農曆年前上路 228格供預約

桃園市環保局園區許多車位，將釋出作為共享車位。（記者謝武雄攝）

桃園市政府為解決部分地區假日、夜間不易停車問題，推動共享車位，協調公家單位、機關共釋出228個車位，其中135格在景點，方便民眾假日出遊停車。共享車位採網路平台預約停車時段，在指定時間到達現場停車就保證有停車位，必須實名制登錄會員才能預約，杜絕奧客隨意爽約，預估明年農曆年前可全部上線。

交通局長張新福說，桃園市共享車位由優勢公司得標，該公司有經營「USPACE」共享汽車的經驗，加上第一波都是由市府協調機關、單位提供車位，因此不會有車位來源不穩問題，預估明年年曆年前就可全部上線，讓民眾停車多一種選擇。

張新福說，資源共享的停車位分散在各地，與傳統路外停車場並不相同，因此以網路平台管理，鑑於市區假日停車需求大，如果能開放機關、單位於假日或夜間停車，的確能紓解停車問題，也能增加單位獲利，未來會協調更多機關、單位加入共享車位的行列。

交通局停車管理課科長曾啟倫說，第一階段共協調228席車位可開放共享車位使用，其中屬於機關現有停車位共有93格，分別由八德區公所、龍潭區公所、桃園區公所、蘆竹區公所、環保局及社會局社福中心提供；景點部分共135格，分別位於北區客家會館、海螺文化館及崙坪文化地景園區等，得標廠商正在辦理場站現勘。至於開放停車收益，扣除管理成本後，盈餘全數回饋給提供停車位單位，提高單位提供共享車位的意願。

