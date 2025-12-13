金門文化局32本出版品分享會 她曝國二車禍母暖燒金紙「不許問」

金門縣文化局辦理年度出版品成果分享會，邀請金門話有聲書、金門村史、口述歷史等作者分批合影。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局今天舉辦年度出版品成果分享會，邀請作者發表32本著作，包括1本金門話有聲書、3本金門村史、3本口述歷史、25本獎助個人出版品心得；書籍除了寄存全國各圖書館館藏，也可在金門長春書店、村復號、荳咖啡、浯島文製，或在國家書店（秀威資訊）、三民書局股份有限公司、五楠圖書用品股份有限公司等書店買到。

文化局長陳榮昌說，今年出版品具有數量多、種類多、水準高3個特性，其中個人出版品獎助投件有40多件，可說歷年之最，競爭激烈，最後只有25件出版；出版品的種類有村史、獎補助出版品、口述歷史，還有金門話有聲書，各種種類都有；這些出版品中有不同的寫作方式、寫作內容，有不同類型的作家展現不同的風格，作品水準很高。

出版品中，家中從事金紙買賣的黃碧華提及，國二騎機車車禍縫了20、30針，母親隔天趕去現場拜拜燒金紙，好奇的黃碧華問母親為何如此？卻換來「不許問」的答案，後來才知道，母親是拿金紙去安頓孤魂；萬一有人被「觸犯到」，祭拜孤魂時也千萬不要問。黃碧華家裡從事金紙生意，她有感而發寫成《金門的祭祀與金紙之運用--以後浦黃家為例》。

媒體人林怡種寫下《腸腹內--戴家的世外桃源》，以金沙鎮1處僅有5戶人家，且都姓戴的「長福里」，介紹這座位於金門東北隅的古老村落，因隱在山巒與樹叢中，仿若在腸腹之內而得名「腸腹內（用閩語發音）」的人文傳奇，可讀性極高。

文化局年度出版品包括有聲書1本：馬筱鳳金門話《咚咚鏘來矣》；金門村史3本：陳永富/林天祝《洗馬溪畔后垵村史》、林怡種《腸腹內-戴家的世外桃源村史》、王振漢/蔡承德/陳明助《狗屎埔．狀元地-頂埔下．下埔下村史》；口述歷史有3本：陳永富《金門將軍學校》與洪春柳《在戰地金門教書》、《在戰地金門傳教》。

獎助個人出版25本：《大箍呆~陳長慶長篇小說（2024）》、《黑白之間-楊巽詩集》、《島嶼面面觀》、《古厝與節氣之歌》、《繫浯島人間愛》、《金門采風4：鄉土軼聞》、《蘸著血淚書寫金門》、《浯江劍影-墨行千里》、《微城相逢-楊秉欽詩集》、《杏壇錄》、《島嶼星空下-烈嶼人的悲與歡》、《應許的海灣》、《歲月留痕-古文書與落番批》、《2025 吳鼎仁彩墨畫集》、《金門的祭祀與金紙之運用：以後浦黃家為例》、《流金童年》、《驢騷》、《金門文化產業采風》、《逐影後浦 蔡顯國 金門人文影像II》、《潮歌浯語：聽見金門的聲音》、《大味至簡-尋找金門的古早味》、《魚龍碎譜：金門老兵憶軍旅》、《水獺渡假村》、《金門人文故事》、《燈塔四記：金門島影中的守望》。

金門縣文化局辦理年度出版品成果分享會，邀請獎助個人出版品作者分批合影。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局辦理年度出版品成果分享會，現場文友座無虛席，幾乎都從頭聽到尾，場面熱絡。（記者吳正庭攝）

金門文化局辦理年度出版品分享會，局長陳榮昌說，今年出版品有數量多、種類多、水準高三大特色。（記者吳正庭攝）

