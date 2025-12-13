為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    王金平獲特殊貢獻獎 南大127週年校慶共創榮光

    2025/12/13 20:15 記者洪瑞琴／台南報導
    南大校長陳惠萍（左）在校慶典禮中頒發「特殊貢獻獎」給前立法院長王金平，感謝其對教育推動重要影響力。（台南大學提供）

    南大校長陳惠萍（左）在校慶典禮中頒發「特殊貢獻獎」給前立法院長王金平，感謝其對教育推動重要影響力。（台南大學提供）

    國立台南大學今（13）日迎來創校127週年，校慶慶祝大會暨第38屆傑出校友頒獎典禮溫馨登場。透過表揚校友、頒發獎助學金，南大把一路走來的感謝與榮耀，獻給陪伴學校成長的每一份力量，現場氣氛隆重又感人。

    典禮中特別頒發「特殊貢獻獎」，感謝長年支持校務與教育發展的前立法院院長王金平、前校長黃宗顯，以及聯江企業董事長蔡江東與羅銓教育公益信託。校方也向多位捐款人與團體致贈感謝狀，肯定社會各界透過獎助學金、實習培育與合作方案，持續為教學創新與國際交流注入動能。表彰人員包括，普揚科技文教基金會董事長劉吉雄、前司法院長翁岳生、志光林進榮教育基金會、62級校友曾國烈、億威公司總經理邱韋翔及南師53級級友會等。

    今年新出爐的第38屆傑出校友共8人獲獎，包括賴秋江、邱馨慧、張鍾榮、陳智賢、楊智雄、蔡宗晏、李中岑及莊旭彬，橫跨基層教育、地方行政、科學研究與公共服務，展現南大人才在各領域發光發熱。

    活動由村上國小太鼓展演揭開序幕，象徵南大與在地教育的深厚連結。校長陳惠萍表示，南大從師資培育起家，發展為6大學院的綜合型大學，近年在校務評鑑、世界大學影響力排名與永續治理上持續交出亮眼成績。

    今舉行的校慶運動大會更是熱鬧非凡，教職員、校友、僑生與各學院師生創意進場，搭配運動展演與園遊會，歡呼聲此起彼落，凝聚127年的情感與向心力，寫下屬於南大的一頁榮光。

    南大師長與第38屆傑出校友合照。（台南大學提供）

    南大師長與第38屆傑出校友合照。（台南大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播