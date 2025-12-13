王金平獲特殊貢獻獎 南大127週年校慶共創榮光

南大校長陳惠萍（左）在校慶典禮中頒發「特殊貢獻獎」給前立法院長王金平，感謝其對教育推動重要影響力。（台南大學提供）

國立台南大學今（13）日迎來創校127週年，校慶慶祝大會暨第38屆傑出校友頒獎典禮溫馨登場。透過表揚校友、頒發獎助學金，南大把一路走來的感謝與榮耀，獻給陪伴學校成長的每一份力量，現場氣氛隆重又感人。

典禮中特別頒發「特殊貢獻獎」，感謝長年支持校務與教育發展的前立法院院長王金平、前校長黃宗顯，以及聯江企業董事長蔡江東與羅銓教育公益信託。校方也向多位捐款人與團體致贈感謝狀，肯定社會各界透過獎助學金、實習培育與合作方案，持續為教學創新與國際交流注入動能。表彰人員包括，普揚科技文教基金會董事長劉吉雄、前司法院長翁岳生、志光林進榮教育基金會、62級校友曾國烈、億威公司總經理邱韋翔及南師53級級友會等。

請繼續往下閱讀...

今年新出爐的第38屆傑出校友共8人獲獎，包括賴秋江、邱馨慧、張鍾榮、陳智賢、楊智雄、蔡宗晏、李中岑及莊旭彬，橫跨基層教育、地方行政、科學研究與公共服務，展現南大人才在各領域發光發熱。

活動由村上國小太鼓展演揭開序幕，象徵南大與在地教育的深厚連結。校長陳惠萍表示，南大從師資培育起家，發展為6大學院的綜合型大學，近年在校務評鑑、世界大學影響力排名與永續治理上持續交出亮眼成績。

今舉行的校慶運動大會更是熱鬧非凡，教職員、校友、僑生與各學院師生創意進場，搭配運動展演與園遊會，歡呼聲此起彼落，凝聚127年的情感與向心力，寫下屬於南大的一頁榮光。

南大師長與第38屆傑出校友合照。（台南大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法