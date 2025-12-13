雲林「拾憶」嘉年華 視長者如寶

雲林「拾憶嘉年華」透由社區照護力量，讓失智長者重拾交流的能力。（圖由福智提供）

邁入超高齡社會，失智長者的照護議題已成為家庭、社區、社會共同面臨的挑戰。福智慈善基金會、福智佛教基金會與古坑國際心靈生態村集結社區力量，大林慈濟醫院失智症中心提供在地照護支援，多方協力共同陪伴失智家庭，今（13）日於雲林古坑拾憶莊園舉辦「失憶？不失趣！拾憶嘉年華」活動，協助失智長者設攤，呈現跨領域整合的照護支援模式，透過教育、醫療、家庭與志工的合作，為失智症家庭打造友善的社區支持網絡。

雲林縣政府衛生局長曾春美表示，雲林縣高齡與失智人口眾多，單靠公部門難以承擔全部照顧責任，必須結合民間與宗教團體共同投入，肯定拾憶莊園推動「非血緣互助社區」的照顧模式，讓長者在熟悉的社區中安心及有尊嚴地生活，未來將持續與理念相同的團體建立合作管道，整合資源、避免重複投入，攜手打造更完善的在地照顧網絡。

福智僧團性應法師說明，回應農村高齡化與青年外流的挑戰，自2022年起，福智團體與古坑國際心靈生態村秉持師長護老理念，視長者為寶，以慈悲與智慧陪伴長者，傳承生命經驗，多年推動「社區共好」具體成果，呈現出當長者被妥善照顧，社區凝聚共善共好的力量，就能吸引年輕人回流，共同打造世代均衡、永續共好的鄉村未來。

「拾憶嘉年華」以失智長者設攤的市集為主，結合五感體驗，包含看照片牆及時光展、聽懷舊音樂及古早廣播、聞陳年老香氣、觸懷舊老物件操作、品古早味茶水等等，讓失智長輩喚醒熟悉的記憶，也讓民眾理解失智患者的感受，失智長者親自經營市集，分享生活故事與技能，讓社區居民看見長者的智慧與價值，顛覆失智症患者「失能」的社會標籤，讓長者重獲生命成就感與社會連結。

「拾憶嘉年華」以失智長者為市集攤位的主角，讓長者以熟悉的生活習慣與大眾互動，重拾生活與身體記憶。（圖由福智提供）

