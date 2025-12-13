山葵復育3-1》突破海拔限制 助農友發展林下經濟

嘉義大學生化科技學系退休教授蔡巨才（右）率領學生組成研究團隊，成功在海拔近900公尺高山區復育山葵。（記者王善嬿攝）

台灣山葵復育再傳佳音，嘉義大學生化科技學系退休教授蔡巨才帶領研究團隊，突破海拔限制，近2年來在嘉義縣竹崎鄉獨立山近900公尺低海拔地區，成功以高架方式離地栽培紅梗、綠梗山葵，本月迎來收成，已有業者預購，作為台灣飛往日本的機上商品販售，未來將推廣栽培技術，目標讓嘉義山葵重返外銷市場。

山葵被稱為「綠金」，早年種在阿里山海拔2000公尺以上國有林地，因占用國有林地且影響水土保持，2017年全面禁種後消失；原住民族委員會與農業試驗所、嘉義縣政府輔導阿里山原住民山葵生產合作社，自2022年起逐步將山葵種植區域遷移至海拔1200至1500公尺樂野、里佳、特富野一帶，已有收成。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩表示，山葵喜好在陰涼低溫、半遮蔭環境生長，早年多種在阿里山海拔2200公尺以上國有林地，但種植山葵，須清除枯枝落葉覆蓋層，以農耕方式栽培、經營，與林業栽培與水土保持衝突，2017年林務局將種山葵的國有林地收回、全面禁種，讓農民轉作。

李秋瑩說，阿里山鄉公所與社區關懷協會獲原住民委員會補助2000萬，2022年起推動4年的「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，並成立阿里山山葵生產合作社，在農業部農糧署、台南區農業改良場輔導下，利用原住民保留地建置簡易與智能溫室，總面積約7分地，以美植袋離地種山葵，減少對環境影響，數量約5.5萬株，今年已開始供應國內市場山葵、山葵葉產品，開發山葵風味餐點，結合農村旅遊與食農教育擴大產業規模。

蔡巨才團隊另外在獨立山近900公尺低海拔成功復育山葵，進一步突破海拔限制，盼讓「綠金經濟」重拾往日榮光。

蔡巨才說，山葵耐低溫，怕高溫，適合生長環境條件，非全由海拔高低決定，還要考量微氣候條件；獨立山地區海拔不到1000公尺，所種的山葵園位處山谷迎風及山陰面，夏季均溫不到27度，提供成功復育條件。

蔡巨才表示，團隊復育的山葵通過無農藥殘留檢驗，12月15日阿里山鄉農會在阿里山災變庇護所舉辦特用作物山葵產銷班第20班成立大會，將說明栽培技術、山葵復育成果，幫農民發展林下經濟，再現台灣「綠金」奇蹟。

蔡巨才團隊突破海拔限制，種出香氣、嗆味都很優的山葵。（記者王善嬿攝）

蔡巨才與學生憑一股傻勁，在竹崎獨立山附近山區，運用天然環境復育山葵。（記者王善嬿攝）

