冷氣團發威！週日北部乾冷下探12度 中南部日夜溫差大

週日各地氣溫將明顯下降。（資料照）

週日（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷；南部早晚也偏冷，北部、宜蘭地區整天約12至18度；中南部白天高溫達22至25度，但入夜後溫度約剩15至17度，要留意溫差。

中央氣象署預報，大陸冷氣團來襲，週日中部以北及東半部的天氣都偏冷；南部早晚則偏冷，台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區，大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部及恆春半島，會有零星短暫雨；大台北地區及北部山區，為零星短暫雨後多雲。東北風偏強，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島要留意長浪。今晚到明天上半天中部以北、宜花地區3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意山路濕滑、注意安全。

溫度方面，週日北部、宜蘭白天高溫僅16至18度；花東高溫約19至21度；中南部高溫約22至25度，但入夜後中部以北及宜蘭低溫約剩12至14度；南部及花東低溫約15至17度。離島的澎湖為晴時多雲，約17至19度；金門為晴時多雲，約12至18度；馬祖為晴時多雲，約12至14度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一白天，冷高壓中心會逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度將回升，但下週二清晨，在中北部、東北部的空曠地區，仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12至14度低溫，日夜溫差變化較為明顯。

紫外線指數方面，週日僅基隆市、台北市、花蓮縣、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為偏北風至東北風，中南部稍易累積污染物。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日中部以北及宜蘭低溫約剩12至14度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

