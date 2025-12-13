新竹耶誕小鎮市集 募得28萬捐弱勢孤老

穿上耶誕盛裝的小朋友在舞台上表演，讓活動充滿濃濃節慶氛圍。（主辦單位提供）

新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園攜手合作，今天共同舉辦「耶誕小鎮歡樂市集」公益活動，吸引上千個家庭熱情參與，活動安排親子闖關遊戲、童玩體驗、美食攤位及義賣市集，引導幼兒在實際參與中學習分享、感恩與助人，共募得逾28萬元善款，將全數捐助弱勢兒少和孤老。

縣府社會處長陳欣怡表示，透過學校、家庭與社區攜手投入公益行動，有助於培養孩子同理心與社會責任感，本次活動讓關懷精神自幼扎根，成為孩子成長過程中珍貴的養分。

活動由家長舞蹈表演揭開序幕，並安排華聖頓薩克斯風樂團演奏聖誕樂曲及幼兒才藝展演，親師生共同參與，氣氛溫馨熱絡，展現社區凝聚力。華聖頓教育集團執行長莊瑞娜表示，期透過寓教於樂的方式，讓生命教育與品格教育自然融入生活日常，未來也將持續深化社區連結，邀請更多家庭與夥伴一同參與，為社會注入更多溫暖與希望。

主辦單位表示，這次市集共募得善款28萬8500元，由莊瑞娜代表捐贈縣府社會救助金專戶15萬7000元及華山基金會新竹三站13萬1500元，作為兒童及弱勢家庭服務經費，並支持「2026年常年服務計畫」及「愛老人．愛團圓」專案，攜老扶幼，陪伴更多需要關懷的家庭。

新竹縣各級民意代表都親自或指派助理出席這場公益活動，此外，國立清華大學EMBA校友會、多家企業及在地社團也共襄盛舉，以實際行動來支持。

