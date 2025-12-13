為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太美了！校友回母校秀咖啡拉花 「奶泡人像」讓人捨不得喝

    2025/12/13 18:59 記者張聰秋／彰化報導
    「吉米好站」店長陳明雄完成咖啡奶泡人像拉花作品，美得讓人捨不得把咖啡喝下口。（學校提供）

    「吉米好站」店長陳明雄完成咖啡奶泡人像拉花作品，美得讓人捨不得把咖啡喝下口。（學校提供）

    「吉米好站」店長陳明雄分享創業歷程，展現用咖啡奶泡畫人像的國際級超強手藝。（學校提供）

    「吉米好站」店長陳明雄分享創業歷程，展現用咖啡奶泡畫人像的國際級超強手藝。（學校提供）

    彰化市彰安國中歡慶創校57週年，校慶活動今（13日）天登場，其中最吸睛的一幕，莫過於校友回母校現場示範咖啡拉花。知名咖啡店「吉米好站」店長、校友陳明雄回到熟悉的校園，親自秀出咖啡奶泡人像拉花絕活，一杯杯咖啡上浮現細膩人像與字樣，讓圍觀的學弟妹看得目不轉睛，現場驚呼連連。

    活動現場，陳明雄專注地拿著拉花針，在奶泡上細細勾勒，不到幾分鐘，一幅立體又神似的人像作品完成，學生們紛紛靠近拍照、錄影，有人直呼原來咖啡可以這樣畫，「太神奇了！」學校也把握機會，安排他分享創業歷程，從興趣到專業，鼓勵學生勇於嘗試、找到自己的舞台。

    這場拉花示範揭開校方展現「精彩六藝」的教育成果，校長曹建文指出，校友回母校示範專業，是最好的「活教材」，不僅展現彰安人的多元發展，也讓傳承在校園自然發生，希望透過校慶活動，凝聚校友、師生與社區情感，讓學生看見未來更多可能。

    校友陳明雄回到母校、彰安國中親自秀出咖啡奶泡人像拉花絕活，一杯杯咖啡上浮現細膩人像與字樣，美麗又神奇。（學校提供）

    校友陳明雄回到母校、彰安國中親自秀出咖啡奶泡人像拉花絕活，一杯杯咖啡上浮現細膩人像與字樣，美麗又神奇。（學校提供）

    校慶活動展現彰安國中「精彩六藝」的教育成果，表演節目讓人心情飛揚。（學校提供）

    校慶活動展現彰安國中「精彩六藝」的教育成果，表演節目讓人心情飛揚。（學校提供）

    彰安國中今57週年校慶，學生大秀舞蹈才藝，展現青春活力。（學校提供）

    彰安國中今57週年校慶，學生大秀舞蹈才藝，展現青春活力。（學校提供）

