台中內衣店兩邊「爺爺退休了 叔叔請加油」 網神回：奶奶還在

內衣店在店門為左邊的肯德基、右邊麥當勞貼出標語「爺爺退休了」、「叔叔請加油」，引發熱議。（記者蔡淑媛攝）

台中市南區復興路二段速食店肯德基、麥當勞中間隔著奧黛莉內衣店，比鄰而居超過30年，肯德基租約到期歇業，內衣店門口張貼標語「爺爺退休了，叔叔請加油！」肯德基爺爺、麥當勞叔叔分別為品牌吉祥物，有網友PO出圖文引發熱議，也有網友發文回應，「奶奶還在就好了！」

復興路曾在200公尺內有肯德基、麥當勞、必勝客、拿波里、達美樂，對面還有摩斯漢堡，可說是速食一條街，短短幾年，達美樂、拿波里搬離，肯德基也租約到期歇業，讓夾在肯德基與麥當勞店面中間的老鄰居奧黛莉很不捨，貼出公告「爺爺退休了，叔叔請加油」期盼商圈能持續共榮。

「肯德基爺爺退休了」梗圖被網友放上網路，造成熱議，有網友說，「鄰居們好瘋，好喜歡」、「真是有愛的鄰居」、「爺爺退休了，以要吃蛋撻能去哪」。還有人後知後覺，「我以為只是整修」；也有人說，經過看到標語，「直接原地笑出來」、「內衣店超有梗！」

內衣店說，隔壁麥當勞今年夏天整修改裝，工地圍籬將整個店面連同內衣店外牆也包住，內衣店在夾縫幾乎看不到，不少客人還以為店面休息，影響生意；這次換肯德基歇業，貼出標語除了表達懷念，也提醒路人，「內衣店一直都在」！果然已有網友建議貼上，「奶奶請入內！」

