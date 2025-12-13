光復災民盼能以地易地、租地造林 季連成：公地優先給重災區承租

季連成到馬太鞍溪南岸堤防了解疏濬及農地復原工作進度。（記者花孟璟攝）

花蓮縣光復鄉馬太鞍洪水災情期間總協調官季連成今天返回災區，了解重建進度，他說，包括馬太鞍溪堤防加高、中繼屋興建狀況及馬太鞍溪鋼便橋進度都有超前，災民提出堤防及囚砂區除了徵收，應提供以地易地及租地造林等其他選項，會研議其他方案給農民選擇，包括公地優先承租給災民耕作，而佛祖街災區的土方原則上不會再挖，由農業部協助復耕。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情至今2個多月，災區進入重建期，季連成今天下午重回光復鄉佛祖街、林田幹線災區。他說，重建會是一段漫長過程，他了解災民都很焦急希望盡快復原，目前來說各項工作進度都有超前。

季連成認為，以中繼屋來說，只花40幾天進度已經達到90％，效率已很快，預計月底完成；馬太鞍溪疏浚第一階段疏濬300萬立方公尺目標已提前完成，估計年底可以到600萬立方公尺，萬榮明利堤防也從原來的5公尺加高10公尺，效率可說是超前又超前；馬太鞍溪鋼便橋目前進度達70％，原定明年1月底完工，可望提前到明年1月中旬通車。

到場的花蓮縣議員蔡依靜反映，重災區農民拿到問卷時，不少人很恐慌，不願土地被徵收價購，希望能有以地易地或租地造林等其他選項，農地價格不高，希望保有能耕種的地、不要永遠失去土地；此外，林田幹線周邊前一陣子大雨造成泥沙回填水溝，排水問題也需解決。

農田水利署副署長林國華說，洪災共造成773公頃土地被埋沒，其中一般受災區555公頃將協助復耕，除了有專案休耕補助金、救助金及低利貸款，也將進行土壤翻耕改良、灌溉用水及農業設施等全面重建；至於重災區規劃為農業環境重建區、面積169公頃，如果全數價購估計經費超過11億元，針對民眾希望有其他選項如租地造林，會在中央重建協調會報討論。季連成說，一般受災區則提供復育翻耕、提供肥料補助，針對重災區居民土地不願被徵收者，會優先盤點公地給災民承租耕作。

佛祖街、林田幹線等重災區農地，目前仍一片沙海。（記者花孟璟攝）

季連成到光復糖廠後方的組合中繼屋了解進度，目前達到9成，災區議員蔡依靜也陳情，居民希望農地不要被徵收，應該有租地造林或以地易地選項。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪加緊疏濬，已經超過原設定300萬立方公尺目標，截至前天疏浚土方量已近500萬立方公尺，年底前加倍到600萬立方公尺。（記者花孟璟攝）

