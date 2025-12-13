為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹丹漢堡為何「只收現金」？ 一票網友猜「這原因」：保住高CP值

    2025/12/13 20:39 即時新聞／綜合報導
    網友發文說，丹丹漢堡店內設備已升級至現代化系統，為何仍只接受現金交易？示意圖。（資料照）

    網友發文說，丹丹漢堡店內設備已升級至現代化系統，為何仍只接受現金交易？示意圖。（資料照）

    「速食南霸天」丹丹漢堡因CP值高，深受喜愛。網友發文說，丹丹漢堡店內設備已升級到電子叫號、即時出餐顯示等現代化系統，甚至也有開立發票，然而到了2025年，為何全部分店仍只接受現金交易？貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友在PTT以「為什麼丹丹漢堡都不收行動支付」為題發文指出，明明店內的設備已經相當現代化，如導入液晶螢幕的叫號機、出餐處也即時顯示每一張訂單的品項，與麥當勞或肯德基等連鎖速食業者的規格相似，甚至也都有開發票，結果到2025年了，所有的丹丹漢堡分店還是堅持只收現金而已。

    貼文曝光後，多數網友將原因指向成本考量，「刷卡要被抽啊，利潤會降低」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」、「就單純不想為了手續費」、「電子支付抽很兇，1至5％抽爽爽」、「電子支付需要手續費，幹嘛多一手給人抽」、「這就跟一般店家不會裝刷卡機一樣啊，2％上下，100萬營業額要被抽2萬，但2萬是你的利潤去支付」。

    另有人猜其他原因，「因為收現金生意一樣好到爆，完全不需要額外搞一些降低自己利潤」、「很多沒有那麼大間還是會申請阿，主要他們不需要那個來拓展客源」、「我猜是他們金流還是很傳統卡很緊吧，今天收的錢明天就要付出去，等不了支付平台7天10天再撥款」。

    更有網友認為，若採納電子支付導致成本增加，最終羊毛出在羊身上，恐怕會違反丹丹漢堡的初衷。「抽成反應到價格，吃的就不是粗飽是尊榮了」、「羊毛出在羊身上，電子支付成本加在消費者身上有違初衷，畢竟丹丹可能是現存唯一會降價的店」、「加了行動支付肯定大漲價」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播