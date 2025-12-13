丹丹漢堡為何「只收現金」？ 一票網友猜「這原因」：保住高CP值

網友發文說，丹丹漢堡店內設備已升級至現代化系統，為何仍只接受現金交易？示意圖。（資料照）

「速食南霸天」丹丹漢堡因CP值高，深受喜愛。網友發文說，丹丹漢堡店內設備已升級到電子叫號、即時出餐顯示等現代化系統，甚至也有開立發票，然而到了2025年，為何全部分店仍只接受現金交易？貼文曝光後，引起網友熱議。

網友在PTT以「為什麼丹丹漢堡都不收行動支付」為題發文指出，明明店內的設備已經相當現代化，如導入液晶螢幕的叫號機、出餐處也即時顯示每一張訂單的品項，與麥當勞或肯德基等連鎖速食業者的規格相似，甚至也都有開發票，結果到2025年了，所有的丹丹漢堡分店還是堅持只收現金而已。

貼文曝光後，多數網友將原因指向成本考量，「刷卡要被抽啊，利潤會降低」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」、「就單純不想為了手續費」、「電子支付抽很兇，1至5％抽爽爽」、「電子支付需要手續費，幹嘛多一手給人抽」、「這就跟一般店家不會裝刷卡機一樣啊，2％上下，100萬營業額要被抽2萬，但2萬是你的利潤去支付」。

另有人猜其他原因，「因為收現金生意一樣好到爆，完全不需要額外搞一些降低自己利潤」、「很多沒有那麼大間還是會申請阿，主要他們不需要那個來拓展客源」、「我猜是他們金流還是很傳統卡很緊吧，今天收的錢明天就要付出去，等不了支付平台7天10天再撥款」。

更有網友認為，若採納電子支付導致成本增加，最終羊毛出在羊身上，恐怕會違反丹丹漢堡的初衷。「抽成反應到價格，吃的就不是粗飽是尊榮了」、「羊毛出在羊身上，電子支付成本加在消費者身上有違初衷，畢竟丹丹可能是現存唯一會降價的店」、「加了行動支付肯定大漲價」。

