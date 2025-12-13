麥當勞雞塊赫見未熟生肉 新竹縣衛生局稽查結果曝

新竹縣政府衛生局今天派稽查人員前往店家稽查，要求業者應落實員工教育訓練，確實監督產品品質管理機制，以維護顧客飲食安全。（新竹縣政府提供）

有民眾在Threads發文說，到新竹縣新豐鄉的麥當勞買雞塊，竟然吃到有未完全煮熟的肉。縣府衛生局說，今天派員稽查，要求業者落實員工教育訓練，確實監督產品品質管理機制，維護顧客飲食安全。麥當勞說，將加強餐廳管理與人員訓練。

民眾發文說，在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買雞塊，咬下去時口感軟爛，迥異於平日皮酥肉塊扎實的口感，一看赫然發現雞塊竟然沒熟，呈現淡淡的粉紅色。

對此，台灣麥當勞發出聲明，「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生」。

新竹縣衛生局說，這次查核店家環境衛生部分，除外部開放空間即得來速環境發現有病媒蹤跡外，其餘均符合規範，另製餐流程皆依公司規定程序進行，現場食材及產品保存溫度也都符合食品良好衛生規範準則。現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實。

衛生局說，針對本次事件，店家說目前僅有1位顧客投訴，已於反映當下提供貴賓券以為賠償處置。

衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品的良好衛生規範準則。若經命限期改正，屆時未改正者，可依同法第44條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新竹縣政府衛生局今天派員稽查，了解產品製作過程。（新竹縣政府提供）

新竹縣衛生局稽查人員了解現場食材及產品保存方式。（新竹縣政府提供）

