為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部聯手中央大學 助中小學教師將AI融入課程設計

    2025/12/13 18:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部和中央大學合辦「中小學AI素養教學研討會」，協助中小學教師將AI融入課程設計。中大校長蕭述三出席表達重視。（圖由教育部提供）

    教育部和中央大學合辦「中小學AI素養教學研討會」，協助中小學教師將AI融入課程設計。中大校長蕭述三出席表達重視。（圖由教育部提供）

    因應生成式AI衝擊，教育部和國立中央大學學習科技中心今（13）日舉辦「中小學AI素養教學研討會」，探討和推動以AI素養為核心的教學模式，協助教師將生成式AI融入課程設計與教學實踐，特別是融入「設計思考方法論」，結合聯合國永續發展目標（SDGs）議題，以引導學生運用AI解決問題的自信與正向態度。

    教育部資科司長吳穎沺表示，AI素養不僅是科技能力的展現，更是面對未來社會的基本公民素養，學生須理解AI的角色與邏輯、具備倫理思辨與責任意識，並能善用AI工具進行創意應用與問題解決。

    吳穎沺說明，針對AI世代的挑戰，教育部已規劃未來4年之AI教育計畫，將積極開發適合各學齡學生使用之生成式AI學習工具，輔助學生與教師學習及備課，及持續強化科技領域之AI素養，並與師培大學共同推動職前教師的AI素養與能力，整合政府與民間資源，打造具前瞻性、實務性與公平性的AI教育推動機制，讓台灣教育在AI時代持續引領未來和接軌世界。

    而為強化學生AI素養與教師教學支持，教育部整合推動多項政策措施，包括推出整合於因材網的AI學習夥伴「e度」，提供個人化學習引導與差異化教學支援；舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，鼓勵學生以跨域創意應用AI解決真實問題，並加強教師的生成式AI教學增能培訓，全面協助教師掌握AI工具並應用於學科教學中，落實教學創新與學習品質提升。

    中央大學校長蕭述三表示，中大學習科技中心發展AI素養教學模式，以生成式 AI（如ChatGPT）協助軟體程式創作為核心策略，藉此降低學生在程式設計上的入門門檻，並提升其學習自我效能，引導學生從「運算思維」走向「運算行動」，能以所學面對真實世界議題，開發出具實際影響力的應用程式或創新提案，激發學生關懷周遭環境與社會需求的意識，透過小組合作、對話分享與AI協作的學習歷程，讓學生學習程式語言，更培養運用AI解決問題的自信。

    在研討會中，新竹市太平國小主任莊紹群介紹以PBL（問題導向式學習）模式，解決社區共讀站困境之AI素養課程研究成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播