教育部聯手中央大學 助中小學教師將AI融入課程設計

教育部和中央大學合辦「中小學AI素養教學研討會」，協助中小學教師將AI融入課程設計。中大校長蕭述三出席表達重視。（圖由教育部提供）

因應生成式AI衝擊，教育部和國立中央大學學習科技中心今（13）日舉辦「中小學AI素養教學研討會」，探討和推動以AI素養為核心的教學模式，協助教師將生成式AI融入課程設計與教學實踐，特別是融入「設計思考方法論」，結合聯合國永續發展目標（SDGs）議題，以引導學生運用AI解決問題的自信與正向態度。

教育部資科司長吳穎沺表示，AI素養不僅是科技能力的展現，更是面對未來社會的基本公民素養，學生須理解AI的角色與邏輯、具備倫理思辨與責任意識，並能善用AI工具進行創意應用與問題解決。

吳穎沺說明，針對AI世代的挑戰，教育部已規劃未來4年之AI教育計畫，將積極開發適合各學齡學生使用之生成式AI學習工具，輔助學生與教師學習及備課，及持續強化科技領域之AI素養，並與師培大學共同推動職前教師的AI素養與能力，整合政府與民間資源，打造具前瞻性、實務性與公平性的AI教育推動機制，讓台灣教育在AI時代持續引領未來和接軌世界。

而為強化學生AI素養與教師教學支持，教育部整合推動多項政策措施，包括推出整合於因材網的AI學習夥伴「e度」，提供個人化學習引導與差異化教學支援；舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，鼓勵學生以跨域創意應用AI解決真實問題，並加強教師的生成式AI教學增能培訓，全面協助教師掌握AI工具並應用於學科教學中，落實教學創新與學習品質提升。

中央大學校長蕭述三表示，中大學習科技中心發展AI素養教學模式，以生成式 AI（如ChatGPT）協助軟體程式創作為核心策略，藉此降低學生在程式設計上的入門門檻，並提升其學習自我效能，引導學生從「運算思維」走向「運算行動」，能以所學面對真實世界議題，開發出具實際影響力的應用程式或創新提案，激發學生關懷周遭環境與社會需求的意識，透過小組合作、對話分享與AI協作的學習歷程，讓學生學習程式語言，更培養運用AI解決問題的自信。

在研討會中，新竹市太平國小主任莊紹群介紹以PBL（問題導向式學習）模式，解決社區共讀站困境之AI素養課程研究成果。

