彰化家扶連10年獲贈羽絨衣 初代青年穿羽絨衣現身

卓伯源親手為家扶兒穿上羽絨衣。（記者湯世名攝）

寒流來襲，氣溫驟降，為了讓弱勢家庭的孩子們也能溫暖過冬，彰化縣前縣長卓伯源今天（13日）扮成耶誕老公公，攜手溪湖帥宇公司捐贈581件羽絨外套給彰化家扶中心，家扶兒穿上全新羽絨衣時都開心的說「謝謝卓叔叔」。這已是卓伯源與帥宇連續第10年共捐出3852件羽絨外套，成為彰化家扶弱勢兒少冬季最堅實的溫暖後盾。

身穿耶誕老公公服裝的卓叔叔，一出場就帶來滿滿一大袋應景的糖果餅乾禮物，分享給家扶孩子們。卓伯源說，雖然他的公職身份已卸下多年，但是幫助貧童，讓他們可以看見改變的未來及關心在地弱勢兒少的心意從未改變。帥宇實業是溪湖在地企業，秉持取之於在地，用之於在地的理念，將保暖羽絨外套送到最需要的家扶兒手中。

10年前拿到第一批愛心羽絨衣的自立青年冠廷與弟弟建宏也一同現身，他們倆還都身穿當年獲贈的羽絨衣，雖然已經不合身很緊蹦，但依舊保存得很好，「因為這是我們兄弟第一次拿到自己喜歡的款式，而且是全新保暖的外套，終於不用再撿拾他人的二手衣物穿，謝謝卓叔叔連續10年的大愛」。

家扶主任王震光表示，感謝卓伯源與帥宇實業的善舉，對家扶服務的弱勢家庭意義重大。連續十年、每年固定的捐贈，讓家扶的社工老師能夠提前為孩子們準備好過冬的保暖外套，大大減輕了弱勢家長的經濟壓力。

冠廷（左）與弟弟建宏（右）穿著當年卓伯源（中）贈送的羽絨衣。（記者湯世名攝）

