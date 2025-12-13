為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台語政策論壇南部場開講 鄭邦鎮建議實施「會母語的孩子才能入學」

    2025/12/13 17:39 記者洪瑞琴／台南報導
    「台灣台語全國政策論壇」南部場今日在成大登場。（成功大學提供）

    「台灣台語全國政策論壇」首場南部論壇今（13）日在成功大學文學院登場，聚焦「轉型正義、語言傳承kap文化平衡」，作為2026年國家語言發展會議的重要前導。產官學界與第一線教育工作者齊聚論壇，從制度、教育到文化現場，全面檢視台語面臨的困境與出路。

    論壇由文化部指導、成大台灣文學系主辦，並與台中教育大學、台師大、台東大學相關系所合辦。成大台文系主任陳麗君指出，台語流失並非自然結果，而是過去政策造成的結構性問題，語言正義不只是文化保存，而是關乎國家治理與文化安全的核心議題。

    台南市副市長葉澤山分享，台南長期走在本土語教育前端，2016年率先設立口碑實驗教育學校，就是希望讓語言傳承不再斷層。未來也將從行政、教育與文化觀光3面向，打造台語自然融入生活的示範城市。

    與會者也點出傳承的現實挑戰，包括家庭使用率下降、世代斷裂，以及教材、師資與評量制度銜接不足。成大文學院院長陳文松強調，語言不只是溝通工具，而是文化精神的核心，政策若只停在法規，無法真正走進生活。

    成大教務長沈聖智則說明，校方已以制度力挺國家語言發展政策，開設相關課程可享1.5倍鐘點，並新增「教學創新─推展國家語言」獎項，鼓勵教師把語言議題融入教學。

    論壇延伸到「文化平衡」，前台文館館長鄭邦鎮直言，語言復振需要有力政策槓桿，甚至建議實施「會母語的孩子才能入學」，把傳承母語的場所和責任，合理自然地回歸到學齡前家庭生活。

    綜合討論後，論壇提出3大改革方向：設立台語專責機構並落實地方通行語、推動沉浸式與台英雙語教育、建立公共語言與媒體配額制度。後續中、東、北部論壇成果，將彙整成《台語政策建議書》，送交2026年國家語言發展會議，為台語政策補上關鍵的一塊拼圖。

