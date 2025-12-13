台1線竹北段10處路口 開放機車直接左轉

公路局首度於台1線竹北段開放10處路口機車直接左轉，同時仍保留待轉格。（記者廖雪茹攝）

台1線也開放機車直接左轉了！交通部公路局於新竹縣竹北市台1線中華路進行左轉偏心車道工程，15日即將完工；在縣議員歐陽霆等爭取汽機車平權下，拆除強制兩段式左轉牌但仍保留待轉格，也就是說，機車族在中華路10處路口可以直接左轉。

北區養護工程分局新竹工務段段長顏建忠表示，公路局逐年辦理左轉偏心車道工程，於主要路口增設左轉轉用道，透過直行車和左轉車分流，避免車輛交織衍生衝突，也紓緩壅塞讓行車更順暢。

請繼續往下閱讀...

顏建忠指出，首度於台1線竹北段全面開放10處路口機車直接左轉。其中，台1線中華路與環北路、857巷、泰和一街、泰和路、國盛街、中正東路、三民路等7處路口，現已開放直接左轉；光明六路與福興路口預計12月20日可開放左轉，興隆路口則預計12月31日開放左轉。

歐陽霆表示，竹北市車多極易塞車，他主張應該拋棄傳統思維，依照車速與行車方向作為車道劃設的依據，而不是以車種分流。過去3年，他已經爭取讓中山路、中正西路、興隆路等兩線道局部路段取消「禁行機車」，並配合設置附加式左轉車道。感謝公路局的協助，台1線竹北段也加入。用路人如果還不習慣機車直接左轉，中華路上也有保留待轉格。

歐陽霆指出，這次定期會他已提案未來將朝向單向3線道塗銷「禁行機車」，並取消強制待轉， 爭取文興路、莊敬南路等道路也開放機車左轉，讓竹北的道路朝向永續與平權的概念前進！

前竹北市民代表許育綸也肯定公路局重視機車族的權益，恢復20多年以前的習慣，尖峰時仍可選擇2段式；他也期盼竹縣府針對莊敬南路開放左轉，與莊敬北路同步，避免「一路二制」，確保用路人的安全。

台1線新竹縣竹北市中華路與光明六路口預計12月20日開放機車左轉。（記者廖雪茹攝）

交通部公路局於台1線新竹縣竹北段進行左轉偏心車道工程，15日正式完工。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法