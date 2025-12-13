為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東勢歡樂耶誕城賞燈+「賞雪」 豐原廟東生活節週六日嗨玩

    2025/12/13 18:20 記者張軒哲／台中報導
    共下愛東勢歡樂耶誕城活動在客家文化園區登場。（記者張軒哲攝）

    共下愛東勢歡樂耶誕城活動在客家文化園區登場。（記者張軒哲攝）

    耶誕節將至，「2025共下愛東勢歡樂耶誕城」活動今天（13日）在客家文化園區登場，集結在地團體、街頭藝人，將台中山城東勢打造成充滿幸福氣氛的耶誕小鎮，客家文化園區耶誕樹入夜亮燈，成為山城耶誕賞燈首選。

    東勢客家文化園區廣場湧入人潮，遊逛市集，與耶誕樹及裝置藝術拍照，感受耶誕節慶氛圍。東勢區公所爭取經濟部水利署經費補助，在東勢客家文化園區舉辦歲末裝置藝術展，耶誕樹每晚5點到8點半，每隔1小時即飄雪，讓民眾感受冬季耶誕的氛圍。

    另外，豐原廟東復興商圈主辦的年度盛會「廟東生活節」今、明兩天登場，結合美食、音樂、文創、遊戲，雲集超過50個特色攤位，吸引民眾逛街吃美食。廟東復興商圈主委楊茂松說，廟東不只是美食地標，更是大家的共同記憶。希望透過生活節，吸引更多青年創業者、餐飲與文創品牌一起加入，讓商圈更具活力。

    豐原廟東生活節吸引美食攤位共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

    豐原廟東生活節吸引美食攤位共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

    東勢客家文化園區耶誕樹吸引網紅拍照。（記者張軒哲攝）

    東勢客家文化園區耶誕樹吸引網紅拍照。（記者張軒哲攝）

