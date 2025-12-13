TPASS預算審查被立院延宕 交部：影響明年客運業者撥款

圖為 TPASS 2.0。（資料照）

行政院通勤月票TPASS從2023年上路後獲得各縣市通勤族極大好評，但第一期將在年底到期，交通部雖有編列2026年到2029年的TPASS預算，但立法院至今未審預算，交通部示警，明年初各客運業者包括捷運、公車或公路客運業者的撥付款項恐被遲收。

目前每月平均約98萬餘人次購買TPASS通勤月票，其中北北基桃地區最多，且購買人次緩慢成長。第一期的TPASS預算編列從2023年到2025年，第二期預算將從2026年到2029年，預計編列363.8億元，不過立法院遲遲不審預算，若拖延到明年，由政府撥款給交通業者的錢就會延遲撥付給業者。

交通部公路局局長林福山表示，目前民眾使用的TPASS月票預算是到今年底，若交通部提報的TPASS預算在年底沒有審查通過，撥付給業者的錢時程就會被往後遞延。

林福山指出，民眾一樣可以繼續購買TPASS月票，但過往民眾使用月票搭交通工具，使用的補助部分是中央政府和地方政府撥付給業者，若預算被遞延，撥付款項的時程就會被延後，影響各客運業者收到的款項時間。

陽明交通大學也針對TPASS做研究「TPASS 行政院通勤月票推動成效評估與精進建議」，指出TPASS每月能減少327.24萬公升能耗、7406噸碳排放及121件交通事故，且能有效照顧到縣市中離商業中心較遠的鄉鎮市區的使用者。統整一年可帶來160億元效益，估計每年所支付成本為71.3億元，代表TPASS月票是值得投資的公共政策。

但研究也指出，行政院TPASS通勤月票目前面臨汽車客運缺員致運能達上限、政策補助公平性課題、月票購買人數緩升、通勤月票財源永續等四項課題。建議主管機關後續應針對實施對象、期限及折扣推出新一代TPASS產品，並且結合資通訊系統，便捷民眾進行加值、續購事宜，讓更多民眾能夠選擇使用TPASS月票搭乘公共運輸，減少私人運具市佔率。

