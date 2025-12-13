為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成大生設計人權教育教案 運用Padlet及LINE聊天機器人獲獎

    2025/12/13 18:11 記者林曉雲／台北報導
    教育部舉行「2025年人權教育（含轉型正義）教案徵件競賽頒獎典禮」， 17件教案脫穎而出。（教育部提供）

    教育部舉行「2025年人權教育（含轉型正義）教案徵件競賽頒獎典禮」， 17件教案脫穎而出。（教育部提供）

    國立成功大學學生蔡沛儒、杜妍霖、王炯叡、林柏諺組成團隊，設計人權教育教案，以高中歷史為基礎，規劃互動遊戲、研讀政治檔案判決書、分析遺書和家書等多元史料，運用國家檔案資料庫、Padlet及LINE聊天機器人，引導學生理解白色恐怖歷史，認識轉型正義意涵，獲教育部人權教育教案優選肯定。

    教育部今（13）日舉行「2025年人權教育（含轉型正義）教案徵件競賽頒獎典禮」， 共有17所師培大學、66名學生創作投稿，21位大學教授、中小學教師共同指導與協作，17件教案脫穎而出。

    教育部自2022年起辦理「人權教育（含轉型正義）教案徵件競賽」，期望除了在師培大學內修習課程之外，能有多元活動實踐人權及轉型正義教育，落實議題融入教學。

    教育部師藝司科長周佩君說明，透過參與者的創意發想，將許多嚴肅艱澀的議題，例如國際難民、228事件、白色恐怖等轉化成易理解內容，發展學習者的同理心，培養自由正義信念，進而尊重他人、維護自身權益，實踐人權價值。

    周佩君說，活動徵選國際人權公約相關主題，作品類型分為「教材資源類」及「課程與教學活動類」，並分為「國高中教育組」及「國小教育組」，今年投稿的教案課程設計較往年更全方位，包含本土語文、英語文、社會、綜合活動、藝術與科技領域，融合情緒教育、媒體識讀、數位素養等。

    優選作品如國立高雄師範大學學生謝昕蓁，聚焦性平與工作權，透過體驗式學習（便利貼反思、情境模擬、讀劇活動）引導探究思考，整合數位教學與多元評量，搭配分組合作學習；高師大學生林昱誠則探討國際難民議題與人權公約，採用Kolb體驗學習圈，設計遊戲活動（桌遊、團康），結合數位應用（Padlet及電影），並透過ORID討論與圓桌會議角色扮演，訓練學生同理心和思辨力。

    中國文化大學學生李依宸和盧玟安則連結英文語言學習與兒童權利公約知識，設計多元活動，引導學生從影片和繪本感知、學習單反思、進而以明信片及海報倡議行動實踐。

