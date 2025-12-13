為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    出席桃園績優教保服務機構及優良人員表揚大會 張善政感謝幼教夥伴

    2025/12/13 17:22 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（左5）出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」。（桃園市政府提供）

    

    114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會下午在市府大禮堂舉辦，共表揚績優教保服務機構8園、優良教保服務人員90名，以及優良廚工、司機與行政人員（含專任護理人員）30名。

    桃園市長張善政出席表揚大會，感謝每位教保服務人員的愛心與關心，他說，幼兒園階段對孩子的成長、學習，有很大影響力，所有幼教夥伴投入心血陪伴孩子成長、為孩子奠定良好學習基礎，是朝著「攜手遇愛、創新育才」目標努力最重要的力量。

    其中，受表揚的績優教保服務機構，都展現了多元且具特色的教保成果，例如桃捷非營利幼兒園推動統整課程與探索式學習、大溪區永福國小附設幼兒園結合自然生態與食農教育，市府教育局表示，未來將持續推動學前教育公共化、STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）跨領域學習、教保人員福利政策等，全面提升幼兒教育品質。

    桃園市長張善政（前排中）出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」。（桃園市政府提供）

    

