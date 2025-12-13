為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超偶聯盟台南萌市力 10隻吉祥物大集合萌翻

    2025/12/13 18:06 記者楊金城／台南報導
    台南10位超人氣吉祥物首次合體亮相。（記者楊金城攝）

    「2025超偶聯盟、台南萌市力」今天（13日）在麻豆曾文市政願景園區熱鬧登場，台南10個超人氣吉祥物首次合體亮相，吸引大批親子同樂，現場又萌又嗨。

    台南市觀光旅遊局局長林國華說，超偶聯盟集結充滿活力的「魚頭君」、婆媽最愛的「菜籃仔」、台南特色的「大員與甜甜」、動保處推廣動物保護的「豆哥與凱娣」、市立總圖書館愛讀書的「蛙寶」、考古的「KOKO」、「統一獅萊恩」、西拉雅「灰熊熊」等10位台南超人氣萌星，來自市府局處、西拉雅國家風景區、統一獅球團與地方團隊，象徵台南多元文化與豐沛能量，透過趣味競賽與近距離互動，不僅讓孩子們玩得開心，更讓家長感受台南在地品牌的溫暖與創意。

    市長黃偉哲穿梭市集攤位間，品嘗菱角、雞蛋糕等各式台南美食及手作小物，也與現場許多參與小朋友互動，發給糖果，小朋友高興稱呼「市長哥哥」，場面歡樂。

    會場並設置5座大型氣偶，包括泡湯版魚頭君、菜奇鴨、卡比胖拉、巷仔Niau與元氣萊恩，另有兩座大型遊戲氣墊，吸引親子排隊放電拍照，也有25攤特色市集及多場街藝演出，民眾只要完成趣味闖關4項任務，即可獲得50元市集券，並有最佳吉祥物的票選活動，讓互動更具趣味。

    遊戲氣墊，吸引親子排隊放電。（記者楊金城攝）

    小朋友爭相和吉祥物握手。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（後左）穿梭市集攤位間，發糖果給小朋友。（記者楊金城攝）

    台南10位超人氣吉祥物首次合體亮相，一一上台表演。（記者楊金城攝）

    「2025超偶聯盟、台南萌市力」今天（13日）在麻豆曾文市政願景園區開幕，跳出吉祥物。（記者楊金城攝）

