為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    校徽像鳥？其實是蝙蝠！永福國小110歲 罕見動物圖騰藏幸福密碼

    2025/12/13 17:00 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市永福國小校徽圖騰相當獨特，看似小鳥原來是蝙蝠。（記者洪瑞琴攝）

    台南市永福國小校徽圖騰相當獨特，看似小鳥原來是蝙蝠。（記者洪瑞琴攝）

    海鷗？鳳凰？老鷹？永福國小創校110年校慶運動會今（13）日熱鬧登場，校門口造型特別的校徽引起家長熱烈討論。原來，這是國內學校校徽中相當罕見的動物圖騰—「蝙蝠」，背後更藏著百年幸福寓意。

    創立於日治時期的永福國小，前身為《台南市南門尋常小學校》。校長楊淑晏解密指出，校徽以「蝙蝠」為意象，象徵福氣與幸福，同時融入「永」字設計，外觀看似3個人形，中間代表師長、兩側是學生，寓意老師用心陪伴孩子成長，體現永福重視關懷與全人教育的精神。

    校徽設計曝光後，家長直呼「真的很少見！」永福長年以音樂、美術與藝文教育聞名，百年校慶時，校友更以蝙蝠為靈感，設計吉祥物「阿幸」與「阿福」。校慶海報高掛校園，師長笑說孩子們彷彿化身「小小蝙蝠俠」，象徵勇敢與正向能量。

    全台畢業校友超過4萬人的永福國小，今天也舉辦校友回娘家茶會。校友會創會成員、資深音樂界校友沈銘賢博士表示，永福人不只愛音樂，也力挺體育，愛家愛校是共同記憶。百十週年籌備會會長邱秋潭醫師獻唱《真善美》主題曲〈Edelweiss〉，向校友與退休教師致意，現場溫馨感人。

    校慶活動內容多元，包括「3代都是永福人」表揚、趣味競賽、環保宣導、才藝表演與校園導覽，帶領親師生認識校內保存的台灣兵備道道署遺構。百年校園在歡笑聲中，串起歷史與活力。

    台南市永福國小校徽元素，萌化成吉祥物「阿幸與阿福」，宛如小小蝙蝠俠。（記者洪瑞琴攝）

    台南市永福國小校徽元素，萌化成吉祥物「阿幸與阿福」，宛如小小蝙蝠俠。（記者洪瑞琴攝）

    台南市永福國小110週年校慶闖關活動融入環保教育。（記者洪瑞琴攝）

    台南市永福國小110週年校慶闖關活動融入環保教育。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播