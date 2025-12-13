台大校務會議通過陳文章續任校長

台大召開臨時校務會議，通過現任校長陳文章（站立者）續任案。（圖由台大提供）

國立台灣大學今（13日）召開臨時校務會議，以127票同意票，73.84%同意比率，通過現任校長陳文章續任案。

台大說明，依據「台灣大學組織規程」第7條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意，校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。今日在台大校總區行政大樓第1會議室舉行臨時校務會議，辦理校長續任同意案，會議應出席總數172人，經出席代表153人（出席率88.95%）於下午4時完成投票，共獲127票同意票，高達總額73.84%同意，通過陳文章續任案，下屆任期將自2027年1月8日至2031年1月7日止。

台大表示，投票結果顯示台大校務會議代表高度認同陳文章以「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」5大推展方向，打造台大成為華人最好大學，落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。

陳文章在獲悉續任案通過後表示，感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命，深感負重致遠，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台大能在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章強調，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位，台大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任，而實現台大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力，很榮幸能與台大教職員工及學生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為台大開啟下一個百年的新篇章。

