    雙子座流星雨來了！明午達極大期最佳觀賞時間曝

    2025/12/13 16:48 記者吳亮儀／台北報導
    雙子座流星雨觀測時間、地點。（氣象署提供）

    2025雙子座流星雨將在14日下午達到極大期，中央氣象署今天（13日）說明，最適宜觀測時間落在14日夜晚到15日清晨，下弦月兩點半後升起，上半夜不受月光影響，流星雨肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。

    氣象署說明，明天（14日）各地天氣逐漸轉穩，但高空有雲層通過北台灣上空，可能會稍微影響天空的能見度。氣象署也公布各地的觀測流星雨狀況，馬祖天氣穩定最佳；​高山、中南部、澎湖、金門等地區天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣。

    ​至於北部、宜花東地區雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過影響天空能見度。氣象署提醒，入冬第一波大陸冷氣團晚間報到，流星雨夜也是這波冷氣團影響最明顯的時候，觀星請記得留意衣著、注意保暖。

    氣象署說明，預測12月14日入夜到15日清晨低溫，北部、宜蘭約11度到12度，局部地區受輻射冷卻影響，有低於10度的可能。中部、花蓮約13度到14度；南部、台東、澎湖約15度到17度，金門、馬祖約12度到13度，同時越往山上越冷，3500公尺以上高山氣溫接近0度，除了保暖之外，用路也須注意路面積冰。

