為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南永康最大里活動中心有著落 鎖定遷到永康砲校後的區公所原址

    2025/12/13 17:29 記者劉婉君／台南報導
    台南永康區公所將遷移到永康砲校舊址，相關整修工程上網招標中。搬遷後的區公所原址1樓及地下室，將做為永康里活動中心。（記者劉婉君攝）

    台南永康區公所將遷移到永康砲校舊址，相關整修工程上網招標中。搬遷後的區公所原址1樓及地下室，將做為永康里活動中心。（記者劉婉君攝）

    台南永康「陸軍砲兵訓練指揮部」（俗稱永康砲校）已搬遷到關廟區，舊校址的校舍建築將活化，永康區公所將遷到永康砲校電訓大樓，相關的整修工程月初上網公告招標。永康區公所搬遷後，原有的公所建築也會活化，1樓及地下室預計做為永康里活動中心。

    截至11月止，永康里人口數為1萬901人，為永康區最大里，不過，近年來一直沒有里民活動中心，經地方積極爭取，最近終於確定將落腳在未來永康區公所遷移後的舊址。

    永康區長李皇興說，永康砲校電訓大樓整修還需一段時間，公所預計最快也要後年才能搬遷完成，屆時才能提供永康里使用，至於2、3樓進駐單位還待未來由市府決定。

    永康里長魏萬順說，永康里活動中心原在保生宮旁，13年前因故取消後，里內即缺少舉辦里民活動的場所，期盼未來里活動中心有落腳處後，可加強里內更多活動及關懷服務。

    永康網寮里活動中心今（13）日動土、永康里活動中心有著落，二王三合五王里聯合活動中心也已決標，預計農曆年後動工，永康區將剩下西勢里尚無活動中心，而全市則有14區共27里沒有活動中心，近期還有佳里第2聯合活動中心及將軍馬沙溝活動中心即將啟用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播