彰化新港十八庄送大爐！天上聖母與聖大爐回駕福安宮 明天擔飯擔

伸港福安宮循古禮舉行天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動，湧入大批信眾。（彰化縣政府提供）

彰化縣伸港鄉福安宮主祀媽祖，清代起就是地方信仰中心，擁有近百年歷史的「彰化新港十八庄送大爐」，是連結在地及凝聚信仰的重要儀式，2020年登錄為第7個民俗類無形文化資產，成為地方文化驕傲。今天（13日）循古禮隆重舉行「伸港福安宮天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動」，下午重頭戲恭送天上聖母與聖大爐回駕福安宮，由七嘉村文德宮、崙仔頂永安宮接任明年聖大爐。

彰化縣長王惠美說，彰化新港十八庄送大爐這項無形文化資產，由15村里共十八庄參與，是年度重要宗教盛事。感謝今年擔任「聖先鋒」的汴頭村永慶宮完成奉送先鋒回宮繳旨的任務，今年的值年爐主宮九玄宮及泰興宮恭送天上聖母暨聖大爐回宮。明天舉辦「聖大爐交接慶典」。送大爐慶典除了媽祖祈福，還有「擔飯擔」等習俗，讓鄉親了解文化歷史及所代表的團結精神，增加地方凝聚力。

請繼續往下閱讀...

「彰化新港十八庄送大爐」溯源至日治時期，起源於濱海泥沙淤積形成的海埔新生地與沙洲聚落，促成伸港全鄉14村與和美鎮1里緊密連結。居民透過開墾與商貿往來，建立起以福安宮為核心的媽祖信仰圈，發展出獨特的輪祀文化，全年貫穿媽祖生暨釘符、七月普渡、秋季飛昇日及年底「送大爐」4大儀式。其中，送大爐慶典不僅動員「陣頭聘請」、「獻豬羊」及具代表性的「擔飯擔」等習俗，更完整保留泉州人於冬至前完成「謝平安」的古風，深刻展現輪值村里的團結動員力與海口生活的高度文化認同。

伸港鄉福安宮主祀媽祖，自清代起即為地方信仰中心。（彰化縣政府提供）

彰化新港十八庄送大爐熱鬧舉行。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法