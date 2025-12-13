發804萬冬令慰問2383人 南紡總裁侯博明第15年送暖

南紡總裁侯博明（右）發放慰問金。（記者楊金城攝）

回饋家鄉，寒冬送暖，侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人、南紡集團總裁侯博明今天（13日）回到故鄉台南北門區二重港仁安宮發放冬令慰問金，共發出804萬元慰問金，北門、學甲、將軍區有2383人受惠，這是第15年冬令慰問關懷弱勢家戶，每戶獲贈3千至1.1萬元救助，讓鄉親揪甘心。

二重港是「台南幫」企業的發源地，侯永都基金會每年發放冬令慰問金助弱勢成為寒冬中一股暖流。侯博明和北門區長林建男、學甲區長張明寶、將軍區長張介軍、前南市議員侯澄財親切問候鄉親表達關懷，仁安宮前一早就擠滿弱勢戶排隊，公所們動員協助發放慰問金。

侯博明說，今年台南天災頻仍，偏遠地區鄉親過的很辛苦，希望視如父母般照顧，救助行動更希望可以拋磚引玉讓更多企業加入社會行善。他還三不五時向前來領紅包的弱勢戶加油打氣，提醒說：「要穿暖、吃飽、好好活下去、栽培孩子」，明年一樣繼續照顧更多鄉親。

今天冬令慰問金發給北門、學甲、將軍區的低收入戶及殘障人士，合計發出約804萬元，有2383人受惠，基金會15年來累計發出冬令慰問金7446萬元，受益人數2萬8093人次，另有平時急難救助案件，今年發出197萬元，歷年累計金額約1908萬元；對7月丹娜絲風災，侯永都基金會捐出90萬元慰問金，侯博明個人捐800萬元救助金予鯤鯓王慈善基金會用於救災，南紡購物中心也捐出1000萬元到台南市政府推動災後重建專戶。

侯永都基金會另外也捐贈500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務，另於端午節及重陽節發放敬老金共10萬、捐助兒童福利金30萬元給北門區文山國小。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都遺愛人間，基金會自1989年創立來，投入故鄉公益活動、捐贈急難救助金、宗教慈善救濟、敬老金、兒童福利金、冬令慰問金、捐贈33輛復康巴士等，累計捐出善款高達3.6億元。

