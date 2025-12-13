南瑤宮「實境解謎」牽紅線 彰化市80男女參加

未婚男女在南瑤宮觀音殿進行巡寶遊戲。（記者湯世名攝）

彰化市公所以「實境解謎」形式替單身男女牽紅線造成熱朝，請求續辦聲不斷，今天（13日）加碼舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動，80名未婚男女在南瑤宮觀音殿、後殿及臨時行宮等3處進行解謎。

這次活動原共有250位單身男女報名，最後共遴選出80人參加，以31至40歲佔8成居多，學歷多為大學以上，女生報名人數最多的職業為教師、醫護人員與公務人員，男生則為工程師、公務人員與技術人員等。

今天活動在媽祖文化館熱烈展開，先由市長林世賢為參加者祝福做為開場，隨即進行輕鬆的小組聯誼活動，讓參加者快速破冰，打破尷尬氣氛自然而然互動起來。重頭戲為彰化南瑤宮實境解謎活動，目前正在進行整修工程，市公所在此舉辦活動寓意「修復新生、善緣再啟」，透過媽祖神威顯赫，庇佑單身男女都能找到屬於自己的幸福歸宿。

林世賢強調，市公所近年創立單身聯誼品牌「3萬解謎．幸福無敵」，為單身男女創造機會，希望參加者都能透過活動找到幸福，市公所會繼續解鎖彰化市更多秘境，在為單身男女製造幸諨的同時，也行銷彰化市的人文特色與古蹟歷史，讓更多青年男女認識彰化市的城市特色。

彰化市單身聯誼活動有80名男女參加。（記者湯世名攝）

