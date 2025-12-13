千餘人雨中「美麗金山走跑」 「波浪路」搶眼

金山磺清路知名的波浪路，展現金山獨特魅力。（金山區公所提供）

新北市金山區公所舉辦「美麗金山走跑活動」，今天開跑，千餘人在細雨中開跑，甚至有許多家庭全家出動，路線串連磺港大橋、磺清大橋，並可眺望海岸與美人山，其中知名的「波浪路」有許多跑者爭相拍照，展現金山獨特魅力。

美麗金山走跑活動從磺港漁港「金山區漁會」起跑，行經磺港大橋、磺清大橋、台二線路口原路折返，其中磺清路較為特別，道路直又長，因有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪路」，也是萬金石馬拉松的重點路段之一。

今年在地300名額很快就額滿，900名網路報名2分鐘內秒殺。今天下著細雨，又濕又冷，但跑者不減熱情，有的全家都一起來。主辦單位備妥暖暖包、防雨物資，沿線準備熱薑母茶、能量飲與在地特色點心。立委廖先翔、議員周雅玲、張錦豪、白珮茹服務處秘書許家寧等及在地里長、社區與學校代表都到場參加。

金山區長劉昌松說，沿途可眺望海岸與美人山，享受金山特有的山海交會美景，其中，萬金石馬拉松知名的賽道磺清路「波浪路」十分壯麗，成為跑者爭相拍照的經典地段。不少民眾完賽後前往「黃金之湯」泡腳池暖身放鬆，推薦跑友可順道逛金山老街。

新北市美麗金山走跑活動，民眾熱情參與。（金山區公所提供）

新北市美麗金山走跑活動，一千多位民眾熱情參與。（金山區公所提供）

