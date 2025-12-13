社頭織襪芭樂觀光節人潮爆發 大清倉大促銷殺很大

社頭織襪芭樂觀光節，今天正式開幕，人潮強強滾。（記者顏宏駿攝）

「社頭織襪芭樂觀光節」今天正式開幕，上午就湧進上萬人潮，現場寸步難行，彰化織襪業者卯足全力「大清倉」，因為今年美國對台灣織襪課徵「對等關稅」（20%至32%），加上原有進口關稅，「雙重夾擊」（關稅 + 匯率）讓彰化織襪業面臨訂單被砍、利潤縮減的困境，受影響的業者無不利用「社頭織襪芭樂觀光節」大促銷，消費者樂得撿便宜。

「社頭織襪芭樂觀光節」從昨天中午開賣，今天舉行開幕典禮，人潮一波接一波，週邊交通為之堵塞，攤商們都感受到買氣，也有織襪業者說，今年因為庫存超多，清庫存、衝業績，大家都「殺很大」。

請繼續往下閱讀...

一名織襪業者說，對等關鍵直接衝擊對美國銷售的大廠，但大廠被砍單，小廠也不好過，因為小廠的單都來自大廠。今年美國消費力減弱，有些大廠被砍單，但台灣廠家的人工和原料都已下訂，不能不生產，因此今年的庫存比往年多了近3、4成。

業者說，到目前為止，感覺今年「社頭織襪芭樂觀光節」的織襪買氣還不錯，可能跟「普發現金一萬元」有關，剛好趁這波買氣，把多餘的庫存銷光。

社頭鄉長蕭浚二表示，今年活動邁入第 24 週年，延續去年活動規模，為了讓更多人看見社頭，帶動觀光能見度，因此擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」及一系列活動，在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，且今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權製作出超級卡哇伊的氣偶，屆時將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客們。

社頭織襪芭樂觀光節，今天正式開幕，人潮強強滾。（記者顏宏駿攝）

社頭織襪芭樂觀光節，今天正式開幕，人潮強強滾。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法