慘！娶越南新娘告吹 20萬金飾遭第三方拿走

黃姓男子受徐姓男子請託，帶徐男兒子去越南相親申請結婚登記，交給黃男一套約20萬的金飾，在提親時展示給女方後交給第三方保管，等女方來台灣宴客、結婚再贈與；但婚事告吹後第三方未返還金飾。台南地方法院認定黃男是間接佔有，要負責把金飾要回來。

徐男主張，去越南時他給黃男20多萬元作為訂金與越南期間食宿費，除了訂金，還有一套金飾，是給黃男在提親展示給越南女方看，等到宴客、女方來台灣後會再給女方，展示後就由黃男轉交越南合作的媒合團體保管，如今婚事告吹，應由黃男取回交還。

黃男抗辯，金飾是男方要餽贈女方的結婚禮物，依他所稱的保證制度，提親展示後就交第三方保管，金飾目前在越南保管人處，他無權討回。

合議庭認為，金飾沒有移轉所有權，徐男仍是所有權人，金飾提親時僅需展示，宴客時女方配戴，宴客後收回，待結婚確定且女方搭機來台灣時才交付歸女方，但徐家的婚事未在越南宴客，雖然徐男的兒子跟越南新娘已申請結婚登記，但越南女子在2023年間撤回申請，結婚無效，依我國民法規定，婚約內的贈與在婚約無效、解除或撤銷時，可以請求返還，女方無從取得金飾，黃男是金飾的間接占有人，應依民法規定取回交付委任人徐男。

