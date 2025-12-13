包山包海、來趣湖西 澎湖湖西山海食旅吃喝玩樂一次滿足

湖西鄉公所「來趣湖西」，首站體驗田園採收樂。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉真的「包山包海」！今（13）日舉行「來趣湖西～山海食旅生態體驗活動」，在湖西玉明宮熱鬧登場！這場結合自然探索與親子同樂的活動，帶領民眾深入湖西的山林與海洋，享受了一場豐盛的生態饗宴。

活動首站來到湖西的田園，大小朋友化身1日農夫，自己動手採摘當季新鮮蔬菜，包括白蘿蔔、茼蒿、白菜、青江菜等。在陽光下，參與者不僅認識了不同蔬菜的生長樣貌，更體驗到「拔蘿蔔開獎」的驚喜與喜悅。活動氣氛熱烈，採收的戰利品也能讓民眾帶回家，將田園的鮮甜帶上餐桌。

請繼續往下閱讀...

隨後活動移師南、北寮潮間帶，「由陸轉海」在專人導引下，民眾捲起褲管，在海灘上親手扒蛤蜊、紅蚵，體驗海洋採集的樂趣。同時，大家也近距離觀察到招潮蟹等豐富的潮間帶生物，學習不同海域的生態知識。大人小孩都玩得不亦樂乎，度過了一段充滿驚喜的親海時光。

最後一站則是享受辛勤成果，眾人來到湖西童軍露營區，在樹蔭下，大家享用了一頓特別的午餐——由參加民眾自行洗切、烹煮的美味火鍋。主辦單位更貼心加碼準備了小菜、經典蔗香猪腳、以及孩子們最愛的棉花糖和冰淇淋，在輕鬆愉悅的音樂氛圍中，大家享受了吃、喝、玩、樂的滿足與開心。

湖西鄉長陳振中說，舉辦「山海食旅」生態體驗活動的宗旨，就是鼓勵民眾多走出戶外，親近湖西的山海自然資源，透過親身體驗的方式，讓大家認識與愛惜這片土地的美好。

山海食旅第二站前進南北寮潮間帶，體驗挖蛤樂趣。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法