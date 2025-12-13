為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    包山包海、來趣湖西 澎湖湖西山海食旅吃喝玩樂一次滿足

    2025/12/13 16:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉公所「來趣湖西」，首站體驗田園採收樂。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉公所「來趣湖西」，首站體驗田園採收樂。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉真的「包山包海」！今（13）日舉行「來趣湖西～山海食旅生態體驗活動」，在湖西玉明宮熱鬧登場！這場結合自然探索與親子同樂的活動，帶領民眾深入湖西的山林與海洋，享受了一場豐盛的生態饗宴。

    活動首站來到湖西的田園，大小朋友化身1日農夫，自己動手採摘當季新鮮蔬菜，包括白蘿蔔、茼蒿、白菜、青江菜等。在陽光下，參與者不僅認識了不同蔬菜的生長樣貌，更體驗到「拔蘿蔔開獎」的驚喜與喜悅。活動氣氛熱烈，採收的戰利品也能讓民眾帶回家，將田園的鮮甜帶上餐桌。

    隨後活動移師南、北寮潮間帶，「由陸轉海」在專人導引下，民眾捲起褲管，在海灘上親手扒蛤蜊、紅蚵，體驗海洋採集的樂趣。同時，大家也近距離觀察到招潮蟹等豐富的潮間帶生物，學習不同海域的生態知識。大人小孩都玩得不亦樂乎，度過了一段充滿驚喜的親海時光。

    最後一站則是享受辛勤成果，眾人來到湖西童軍露營區，在樹蔭下，大家享用了一頓特別的午餐——由參加民眾自行洗切、烹煮的美味火鍋。主辦單位更貼心加碼準備了小菜、經典蔗香猪腳、以及孩子們最愛的棉花糖和冰淇淋，在輕鬆愉悅的音樂氛圍中，大家享受了吃、喝、玩、樂的滿足與開心。

    湖西鄉長陳振中說，舉辦「山海食旅」生態體驗活動的宗旨，就是鼓勵民眾多走出戶外，親近湖西的山海自然資源，透過親身體驗的方式，讓大家認識與愛惜這片土地的美好。

    山海食旅第二站前進南北寮潮間帶，體驗挖蛤樂趣。（記者劉禹慶攝）

    山海食旅第二站前進南北寮潮間帶，體驗挖蛤樂趣。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播