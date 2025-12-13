基隆社區銀髮健身俱樂部 有教練教長者健身

基隆暖暖碇祥銀髮俱樂部請專業教練教長者使用健身。（記者盧賢秀攝）

年輕人喜歡健身，年長者也可以就近到社區銀髮俱樂部健身，除了專業器材之外也有部分時段有專業教練指導長者運動，加強肢體的力量，基隆市目前有7所銀髮健身俱樂部，讓長者在不同時段健身。

碇祥社區發展協會是基隆市第一所設立銀髮健身俱樂部，3年前爭取衛福部補助經費購置一些符合長者使用的運動健身器材，包括腿部推蹬肌力機、手臂上推下拉訓練機等器材，並請德育護理健康學院的專業教練免費教長者正確使用器材，達到訓練目的，並避免受傷。

銀髮健身俱樂部的器材較少，且偏重在肢體訓練，教練王少宣說，銀髮健身俱樂部健身訓練和年輕人上健身房訓練不同，器材較有緩衝，長者比較偏重在肢體及下半身的肌力訓練，讓他們走路更穩健，防止跌倒。

教練每週來教2天，每天都有近30位長者參加，平日週一到週五也有開放民眾運動，有經過訓練的助理教練在現場指導。前3年都是免費使用，今年6月改使用者付費，支付部分的教練費及器材維修費用，但長者反映不理想，所有經費都由社區發展協會支付。

基隆市銀髮健身俱樂部如下:

●暖暖區碇祥社區發展協會（里民活動中心），週一至週五 08:00-10:00

●新豐里里民活動中心，週二 19:00–21:00、週三 13:00–15:00

●德育學校財團法人德育護理健康學院，週二13:00-15:00、週五13:00-15:00

●基隆市銀創關懷協會 ，週一、三15:00-17:00、週五19:00-21:00

●吉仁里辦公處，週一14:00-16:00、週三14:00-16:00、週六10:00-12:00

●中正區砂灣里銀髮健身俱樂部據點，週二 、週四 下午14:00–16:00

●財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會基隆銀髮健身俱樂部，週三13:00-15:00

基隆暖暖碇祥銀髮俱樂部請專業教練教長者使用健身器材運動。 （記者盧賢秀攝）

