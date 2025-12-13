為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超美！宜蘭舉辦光影映像節 12公尺高耶誕樹亮相

    2025/12/13 16:13 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣年度盛事「映像節」在中興文創園區登場，今年以光、影為主題將整座園區化為以光影書寫的作品，讓藝術更能被民眾觸發、觀看。（宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭縣年度盛事「映像節」在中興文創園區登場，今年以光、影為主題將整座園區化為以光影書寫的作品，讓藝術更能被民眾觸發、觀看。（宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭縣年度盛事「映像節」今天在中興文創園區登場，今年以光、影為主題，展出5件大型光影科技藝術作品，另打造限定12公尺高巨型耶誕主樹，每天下午5點亮燈，14日、20日及21日還有光影耶誕市集，文化局邀請民眾觀展，感受光影交織的溫暖。

    宜蘭縣政府文化局今天為映像節揭幕，由曾於法國亞維儂藝穗節演出的君舞蹈劇場，帶來「關於身體的書寫」舞目。代理縣長林茂盛說，今年透過藝術家與科技團隊的創作，將整座中興文創化為以光影書寫的作品，讓藝術更能被民眾觸發、觀看。

    文化局表示，今年規劃「光」與「影」2大展區，民眾可漫步在蜿蜒曲長的光影隧道內，並能和巨型投影屏幕互動，感受光線的推移、停留與消逝，以及影像被放大、聲光被觸發的瞬間。

    「映像節」也打造12公尺高巨型耶誕主樹，每天下午5點至晚上10點亮燈，14日、20日、21日則會在戲棚下及光合屋，舉辦光影耶誕市集，集結手作、香氛、生活選物與飲食品牌，民眾只要現場消費還能參與交換禮物；活動展至25日，其中週五、六展覽時間延長至晚上8點。

    宜蘭縣「映像節」登場，文化局在中興文創打造12公尺高巨型耶誕主樹，每天下午5點亮燈。（宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭縣「映像節」登場，文化局在中興文創打造12公尺高巨型耶誕主樹，每天下午5點亮燈。（宜蘭縣文化局提供）

